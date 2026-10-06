Kako izgleda sanacija otpada u Gospiću? "Sve se praši, širi se nesnosan smrad... Vrijeme radi protiv nas"

Vjekoslav Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom bio je gost Hanan Nanić u Novom danu. Govorio je o sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću. Zabrinut je, kaže, jer plan sanacije koji je Vlada donijela nije najbolji, a i ne provodi se kako bi trebalo.

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