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vjekoslav bušić

Kako izgleda sanacija otpada u Gospiću? "Sve se praši, širi se nesnosan smrad... Vrijeme radi protiv nas"

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|
06. lis. 2026. 10:57
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Vjekoslav Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom bio je gost Hanan Nanić u Novom danu. Govorio je o sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću. Zabrinut je, kaže, jer plan sanacije koji je Vlada donijela nije najbolji, a i ne provodi se kako bi trebalo.

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n1 tv novi dan video vjekoslav bušić

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

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