povjesničar o Vukovaru
Klasić: Hrvatska je posljednja koja bi drugima trebala dijeliti lekcije o suočavanju s prošlošću
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje bio je povjesničar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Hrvoje Klasić.
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