podjele u vukovaru
Kosor se prisjetila bolnog trenutka u Vukovaru: "Gorko sam plakala, bilo me toliko sram"
Bivša premijerka Jadranka Kosor prisjetila se događaja iz 2013. godine, kada je u Vukovaru došlo do podjele Kolone sjećanja i blokade državnog vrha. Taj je događaj opisala kao jedan od najbolnijih trenutaka svojeg političkog života, istaknuvši da ju je posebno pogodilo što se takvo što dogodilo upravo u Vukovaru.
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17. stu.|
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