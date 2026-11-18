Bivša premijerka Jadranka Kosor prisjetila se događaja iz 2013. godine, kada je u Vukovaru došlo do podjele Kolone sjećanja i blokade državnog vrha. Taj je događaj opisala kao jedan od najbolnijih trenutaka svojeg političkog života, istaknuvši da ju je posebno pogodilo što se takvo što dogodilo upravo u Vukovaru.

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