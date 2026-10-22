sopranistica svjetskog glasa
Legendarna Barbara Hendricks za N1 o koncertima u ratnom Dubrovniku i Sarajevu: Osjećala sam da nešto moram učiniti
N1 Hrvatska
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22. lis. 2026. 11:09
| Novi dan
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Barbara Hendricks, jedna od najistaknutijih opernih pjevačica svijeta, ovoga je tjedna nastupila u Kinu SC-a u Zagrebu, u sklopu 17. Zagreb Jazz Festivala.
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