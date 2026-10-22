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sopranistica svjetskog glasa

Legendarna Barbara Hendricks za N1 o koncertima u ratnom Dubrovniku i Sarajevu: Osjećala sam da nešto moram učiniti

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N1 Hrvatska
|
22. lis. 2026. 11:09
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Barbara Hendricks, jedna od najistaknutijih opernih pjevačica svijeta, ovoga je tjedna nastupila u Kinu SC-a u Zagrebu, u sklopu 17. Zagreb Jazz Festivala.

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