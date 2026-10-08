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PREDSJEDNIK MOSTA

Nikola Grmoja: Ključna politička bitka vodit će se između dvije stranke, a jedna nema nikakve šanse

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N1 Hrvatska
|
08. lis. 2026. 10:28
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Predsjednik Mosta Nikola Grmoja bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao djelovanje Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) u slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Optužio je državni vrh za iznošenje neistina o postupanju Agencije.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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