Nikola Grmoja: Ključna politička bitka vodit će se između dvije stranke, a jedna nema nikakve šanse

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao djelovanje Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) u slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Optužio je državni vrh za iznošenje neistina o postupanju Agencije.

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