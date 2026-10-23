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Dragan Popović

Povjesničar iz Beograda u jednoj rečenici iznio "najbolji opis situacije u Srbiji"

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N1 Info
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23. lis. 2026. 12:09
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Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je beogradski povjesničar Dragan Popović. Govorili su o najaktualnijem političkom događaju u Republici Srbiji: nadolazećim parlamentarnim izborima u nedjelju, 25.10.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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