Dragan Popović
Povjesničar iz Beograda u jednoj rečenici iznio "najbolji opis situacije u Srbiji"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je beogradski povjesničar Dragan Popović. Govorili su o najaktualnijem političkom događaju u Republici Srbiji: nadolazećim parlamentarnim izborima u nedjelju, 25.10.
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SK
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