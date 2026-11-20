Stanislav Rogulja
Psihijatar koji je upozorio na zlostavljanje autističnog maloljetnika pa dobio otkaz za N1: "Kada sam prijavio, smijali su mi se!"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Stanislav Rogulja, liječnik i psihijatar koji je dobio otkaz u KBC-u Osijek nakon što je prijavio slučaj zlostavljanja maloljetnog autističnog pacijenta.
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