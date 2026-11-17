slučaj jankomir
Selak Raspudić: Vezanje se događa i zbog nedostatka osoblja, to je potpuno neprihvatljivo
Saborska zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić gostovala je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirala smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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SK
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