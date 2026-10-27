NOVA POLITIČKA STVARNOST
Tonino Picula o Vučićevu porazu: "Dogodio mu se narod, na to nije računao"
Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, komentirao je u Novom danu s Hrvojem Krešićem situaciju u Srbiji, nakon što je Aleksandar Vučić izgubio parlamentarne izbore u toj zemlji.
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