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NOVA POLITIČKA STVARNOST

Tonino Picula o Vučićevu porazu: "Dogodio mu se narod, na to nije računao"

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N1 Info
|
27. lis. 2026. 11:26
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Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, komentirao je u Novom danu s Hrvojem Krešićem situaciju u Srbiji, nakon što je Aleksandar Vučić izgubio parlamentarne izbore u toj zemlji.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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