o stvaranju "trećeg puta"
Vanđelić: Hrvatsku vode ljudi koji ne bi znali napraviti ni pseću kućicu
Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao stvaranje novog, širokog "trećeg puta", koji bi trebao okupiti centrističke opcije i zdesna i slijeva.
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