štrajk ZET-a i Holdinga
Vilim Ribić: “Presuda je skandalozna. Pravo na vožnju tramvajem nije važnije od prava na štrajk”
Vilim Ribić, bivši sindikalni lider, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o štrajku radnika ZET-a i Holdinga. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu proglasio je nezakonitima štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Sud kod ZET-a nije prihvatio argument o produženoj primjeni Kolektivnog ugovora i socijalnom miru. Nezakonitost je utvrdio zbog toga što prije štrajka nisu bili utvrđeni nužni poslovi.
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