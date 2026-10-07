Vilim Ribić: “Presuda je skandalozna. Pravo na vožnju tramvajem nije važnije od prava na štrajk”

N1

Vilim Ribić, bivši sindikalni lider, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o štrajku radnika ZET-a i Holdinga. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu proglasio je nezakonitima štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Sud kod ZET-a nije prihvatio argument o produženoj primjeni Kolektivnog ugovora i socijalnom miru. Nezakonitost je utvrdio zbog toga što prije štrajka nisu bili utvrđeni nužni poslovi.

Podijeli

Oglas