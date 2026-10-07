Oglas

štrajk ZET-a i Holdinga

Vilim Ribić: “Presuda je skandalozna. Pravo na vožnju tramvajem nije važnije od prava na štrajk”

author
N1 Info
|
07. lis. 2026. 13:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
vilim ribic1
N1

Vilim Ribić, bivši sindikalni lider, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o štrajku radnika ZET-a i Holdinga. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu proglasio je nezakonitima štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Sud kod ZET-a nije prihvatio argument o produženoj primjeni Kolektivnog ugovora i socijalnom miru. Nezakonitost je utvrdio zbog toga što prije štrajka nisu bili utvrđeni nužni poslovi.

Oglas

Teme
n1 tv nina kljenak novi dan video vilim ribić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ