51 štićenik i osam djelatnika Doma za starije zaraženo covidom, dvoje umrlo

Od ukupno 146 štićenika Doma za starije osobe "Alfredo Štiglić" u Puli koronavirusom je zaraženo njih 51 te osam djelatnika, a u nedjelju je umrlo dvoje štićenika koji su uz covid imali i druge kronične bolesti, rekla je u utorak Hini vodeća istarska epidemiologija dr. Jasna Valić.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije doznaje se da je jedna osoba zadržana u pulskoj Općoj bolnici s upalom pluća, dok je kod ostalih zaraženih štićenika Doma za starije osobe “Alfredo Štiglić” klinička slika blaža, a manifestira se temperaturom i prehladom.

“Situacija u ostalim domovima za starije u Puli je bolja, premda i u Domu Sveti Polikarp od 66 korisnika njih 14-oro te dvoje djelatnika pozitivno je na covid-19”, izjavila je Hini dr. Jasna Valić.

Ističe kako je broj testiranja na SARS-CoV-2 u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u zadnjih mjesec dana porastao, kao i broj pozitivnih testova. Trenutno je na tjednoj bazi broj pozitivnih na koronavirus oko stotinu, što je ipak znatno manje nego prošle godine, kada je zbog pojave omikron soja broj pozitivnih bio i veći od tisuću tjedno, dodala je.

Poziv osobama s kroničnim bolestima da se cijepe protiv covida i gripe

“Nošenje maski nije više obavezna protuepidemijska mjera, no nalazimo se u razdoblju godine kada se ljudi intenzivno druže u zatvorenim prostorima što zasigurno potiče širenje svih respiratornih virusa”, poručila je dr. Valić.

Pozvala je sve necijepljene osobe, pogotovo one starije s kroničnim bolestima, da se cijepe protiv covida-19, ali i protiv gripe jer su to, ističe, “dvije ozbiljne bolesti dišnog sustava koje mogu dovesti do teških komplikacija”.

U pulskoj Općoj bolnici trenutno je hospitalizirano 26 pacijenata pozitivnih na covid-19. Ravnateljica bolnice dr. Irena Hrstić navodi da su kod oboljelih puno blaže kliničke slike u odnosu na godinu dana ranije, a upale pluća su blažeg karaktera.

Inače, u Općoj bolnici Pula zbog značajnog porasta respiratornih viroza, naročito gripe, i dalje je na snazi mjera zabrane posjete bolesnicima.

“Najnoviji slučajevi covida su bili očekivani jer nikakve protuepidemijske mjere nisu na snazi; sustav je otvoren, a u ovom razdoblju godine sve su češća druženja u zatvorenim prostorima i tu se virus širi. Stoga pozivamo građane da budu oprezni i odgovorni te da ukoliko osjete bilo kakav simptom, ostanu kod kuće te izbjegavaju druženja”, poručio je ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Aleksandar Stojanović.

