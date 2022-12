Holy: Ključno je da se obnove objekti, a ako ne možemo mi, valjda mogu stranci

Podijeli :

Bivša ministrica i bivša saborska zastupnica Mirela Holy gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala, među ostalim, probleme sa sporom obnovom.

Holy je rekla da se “apsolutno može složiti” s izjavom premijera Andreja Plenkovića da obnova ide nestvarno sporo. “Ovdje se vidi nevjerojatna količina nesposobnosti Vlade da se rješavaju ključna pitanja i problemi društva i zajednice”, rekla je Holy.

Ona smatra da je za sporost obnove odgovorna Vlada.

“Svi su oni dio Vlade Republike Hrvatske i ja smatram da je najveća odgovornost upravo odgovornost premijera. Ako je on vidio da njegovi suradnici nisu u stanju rješavati taj problem, uvijek postoji mogućnost da se raspiše međunarodni tender pa neka tamo ide i dio vezan za projektiranje i za građevinsku obnovu i rekonstrukciju i izgradnju. Vidjeli smo kako se gradio Pelješki most kad su to Kinezi preuzeli”, rekla je Holy.

“Ključno je da se obnove i sagrade objekti, a ako ne možemo mi, valjda mogu stranci”, dodala je.

