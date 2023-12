Zašto je Plenković toliko čekao? Oporba uvjerena u jedno: “Barbarić ga drži u šaci!”

Podijeli :

Šef HEP-a Frane Barbarić bit će smijenjen. Najavio je to premijer Andrej Plenković nakon što je mjesecima odbijao zahtjeve oporbe da zbog afere plin za cent i bespravne gradnje vikendice na Hvaru smijeni predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede.

Presudilo mu je podizanje optužnice zbog bespravne gradnje, za što je već dobio tri novčane kazne od Državnog inspektorata. No, Plenković je na smjenu šefa HEP-a čekao čak pet mjeseci od afere i naglašava da ga ne smjenjuje zbog nje već zbog ilegalne gradnje na Hvaru.

Premijer Andrej Plenković prelomio: Frane Barbarić odlazi s mjesta šefa HEP-a

“Odlazi isključivo zbog bespravne gradnje. Dogodilo se nešto što je očito van onoga što bi netko tko je na toj funkciji trebao činiti. To nema veze s pozivima oporbe. Mi ne radimo ništa zbog oporbe, radimo onako kako treba po proceduri”, izjavio je premijer.

Premijer tvrdi da je dobio izvješće oko afere Plin za cent i naziva to pozitivnim odstupanjem. Oporba se ne bi složila.

“Sada to radi zato jer to zapravo za njega radi netko drugi. Organi policije i DORH-a. I to pokazuje ili njegov politički kukavičluk ili da je zaista mecena korupcije i da je cijelo to vrijeme ostavljao Barbarića na mjestu predsjednika Uprave HEP-a gdje je ovaj imao pristup i dokazima i dokumentaciji koja će biti ključna za utvrđivanje kako je došlo do afere Plin za cent”, smatra Sandra Benčić iz Možemo.

Barbarićeve afere otkrio je Most. Na tome njegovi članovi ne misle stati.

“Ovo je samo početak gdje se nadamo da će ova smjena Barbarića dovesti do daljnjih istraga, ne samo oko same vile koja ja bila izgrađena s našim novcima gdje su bili uključeni i lokalni ljudi nego i raskrinkavanje afer Plin za cent gdje je i sam Barbarić bio jedan od glavnih aktera”, kazao je Mostov Zvonimir Troskot.

Oporbi Barbarić više nije dovoljan, traže se daljnje smjene i ostavke.

Slučaj Barbarić za ministra Butkovića dokaz je da pravna država funkcionira

“Očekujem da na drugu adventsku nedjelju smjeni i ministra Davora Filipovića, a očekujem i da da najveći poklon Hrvatima za Božić pod bor, a to je svoju ostavku”, izjavio je Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta.

Zašto je Plenković toliko čekao? Njegovi politički suparnici vjeruju da ga Barbarić nečim drži u šaci, no HDZ-ovci te tvrdnje odbijaju.

“U ovom trenutku donosit će se odluke, ovo je teret koje nitko ne može nositi. Ovo što se dogodilo gospodinu Barbariću tiče se njegovih privatnih akcija i poslova gdje je očito postupio prema optužnici, suprotno zakonu. To je nešto zašto bi svatko od nas da se nađe u takvoj situaciji morao snositi odgovornost”, objasnila je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Plenkovićevu odluku potrebno je sad i službeno provesti. Odluke o imenovanjima i razrješenjima u Upravi Hrvatske elektroprivrede donosi Nadzorni odbor HEP-a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Barbarić se zbog optužnice DORH-a našao pred zidom koji je teže srušiti čak i od njegove kuće na Hvaru. No mnogi ne vjeruju da će samo tako šutke otići.

