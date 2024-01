Ahmetović reagirala na Plenkovićevu izjavu o N1: Blati novinare čija mu se pitanja ne sviđaju

Podijeli :

Mirela Ahmetović, SDP-ova potpredsjednica saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, osvrnula se na izjavu predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića da N1 djeluje “polulegalno” i da “nema koncesiju za emitiranje”, koju je izrekao u utorak nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Njenu reakciju prenosimo u cijelosti.

“Andrej Plenković jučer je u središnjici pravomoćno presuđene kriminalne organizacije podlo i manipulativno optužio N1 Televiziju kako u Hrvatskoj djeluje poluilegalno. To nije prvi put da Plenković u maniri svojih bliskih saveznika, Orbana i Vučića, blati novinare ove televizijske kuće, ali i ostale novinare i medijske kuće čija mu se pitanja ne sviđaju ili koja nisu plaćena i naručena novcem hrvatskih poreznih obveznika, kao u dijelu tiskanih medija koji su pod Plenkovićevom kontrolom i nekritički slave njegov lik i djelo.

N1 Hrvatska o izjavi predsjednika Vlade RH: Pritisak na slobodu medija

Bezobrazno otresanje na novinare koji rade svoj posao postao je mainstream u Plenkovićevom ponašanju, čime šef Vlade iz koje je uglavnom zbog lopovluka već otišlo 30 ministara, grubo krši slobodu govora i pravo na medijsko djelovanje.

N1 Televizija, čiji je izdavač Adria News Sarl sa sjedištem u Luksemburgu, u Hrvatskoj djeluje potpuno legalno i dio je United Media grupe. To isto Plenković je mogao pročitati u Impressumu ove medijske kuće, no on je svjesno, denuncijantski i prljavo jednu medijsku kuću označio kao ilegalnu što neodoljivo podsjeća na svojedobne ispade Franje Tuđmana i njegove crne, zelene i žute vragove. Novinari i zaposlenici N1 Televizije rade u Hrvatskoj i plaćaju poreze ovoj državi, kao bilo koji zaposlenik stranih kompanija kojih je u Hrvatskoj jako puno. Čudno je da Plenkoviću smeta strani kapital i strane tvrtke u Hrvatskoj, u nekoliko navrata već je problematizirao da je sjedište N1 Televizije u Luksemburgu, ali mu ne smeta kada jedna tvrtka iz Luksemburga po povlaštenoj cijeni kupuje plin iz INA-e i onda ga po višestruko većoj cijeni preprodaje natrag u Hrvatsku, što plaćaju građani Republike Hrvatske. To je ona afera „Milijarda“ iz INA-e o kojoj Plenković ne želi da se govori.

Ovi Plenkovićevi divljački ispadi na medije samo su nastavak priče o HDZ-ovom zarobljavanju medijske scene u Hrvatskoj koja ne smije zucnuti protiv Plenkovićevog opetovanog kršenja zakona i Ustava, kao i enormne krađe novca građana Hrvatske. Kao potpredsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije dužna sam upozoriti javnost na permanentan pritisak na neovisne medije od strane Andreja Plenkovića, koji u Europi glumi velikog demokrata i europejca, što se očituje i instaliranjem Dubravke Šuice na izmišljeno potpredsjedničko mjesto za demokraciju u Europskoj komisiji, a u Hrvatskoj postaje grobar za slobodne i doista neovisne medije.

A. Vučić…ups A. Plenković nastavlja s divljanjem prema novinarima @N1Hrvatska. Njegova težnja za ušutkavanjem medija proporcionalna je razmjerima pljačke koju provodi na čelu Vlade.

Trebamo se zabrinuti za demokraciju pod diktatorom Plenkovićem. O tome odlučujemo na izborima. — Mirela Ahmetović SDP (@MirelaSdp) January 9, 2024

Kao što sam to učinila i u Saboru, još jednom pozivam sve građane i slobodni dio medija u Hrvatskoj, koji nije pod financijskom kontrolom Plenkovićevih korumpiranih suradnika, da se odupre diktatorskom vođenju naše zemlje i Hrvatsku vrati svima nama. Nakon borbe za našu imovinu i naš novac kojima se HDZ razbacuje zbog izbora, slijedi nam borba i za demokraciju koja ne postoji bez neovisnih i nepotkupljivih medija. Takvi su Plenkoviću trn u oku, ali takvi mu zadaju i popriličnu glavobolju otkrivajući nečasne radnje njegovih korumpiranih ministara. Najave Plenkovića kako će zakonski kriminalizirati rad novinara, kao i intencija da za čelnu osobu u DORH-u postavi osobu koja u tome ne vidi ništa loše, najbolje govore u prilog tome što će se dogoditi ako ne dignemo glas”, poručila je Mirela Ahmetović, potpredsjednica Odbora za informiranje i saborska zastupnica SDP-a.

