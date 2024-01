Nobilo otkrio zašto se nije kandidirao za glavnog državnog odvjetnika

Podijeli :

Odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao izbor novog glavnog državnog odvjetnika, pri čemu se najviše prašine podiglo oko kandidature Ivana Turudića, a osvrnuo se i na posljednji medijski istup predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Nobilo navodi da je premijer u jučerašnjem nastupu bio prilično nervozan. “Nije mi jasno, premijer je bio previše nervozan. Ovdje nije bilo mjesta za to. Ne treba raditi predstavu kao da je ovo natječaj za direktora skladišta. Prirodno mi je da se premijer na neki način pobrinuo, kontaktirao s ljudima koji bi to mogli obavljati jer nema puno ljudi u Hrvatskoj koji bi mogli biti odgovarajući za tu dužnost. Meni je normalno i da je Turudić priupitao je li prihvatljiv ili imaju neko drugo rješenje, sve su to normalne stvari i to ne treba kriti.”

“HDZ ne bi izabrao ni mene ni Prodanovića”

Nobilo smatra da je glavni državni odvjetnik najvažnija funkcija u pravosuđu. “To je ogromna moć, premda to ne izgleda tako.”

Odgovarajući na premijerove kritike, Nobilo navodi da predstavlja samo sebe i da nastupa s područja struke. “Ovo je pokušaj da se na neki način umanji ono što ja kažem. To da sam bio državni odvjetnik nekada kao i Prodanović, to svi znaju. Zašto se nismo javili? Vrlo jednostavno – zakon kaže da kada navršite 70 godina, ne možete više obavljati tu funkciju. No, i bez toga i ranije HDZ ne bi izabrao ni mene ni Prodanovića i to su vjerojatno glavni razlozi zašto se nismo javili.”

Nobilo ponavlja da je sve ovo predstava pa kad je tako krenulo, onda neka se kandidati i saslušaju na saborskom odboru. Dodaje da aktualna glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nije saslušana jer njen javni istup nije dobar. “Međutim, Turudić je tu majstor. Siguran sam da će na oboru ostaviti jako dobar utisak i da će to pomoći kod objašnjavanja odluke zašto je odabran za glavnog državnog odvjetnika.”

Osvrnuo se i na priopćenje predsjednika Zorana Milanovića o ovom pitanju. “Glavni državni odvjetnik bi trebao biti neovisan. Vjerujem da je predsjednik mislio da se trodioba vlasti, ta ravnoteža ruši, a to je nešto za što je ovlašten ustavom i vjerojatno je s te pozicije smatrao da ne bi trebao biti stranački čovjek. Međutim, Turudić nikad nije bio član stranke iako je sam rekao više puta da je blizak HDZ-u i vjerojatno je zato predsjednik istupao. Ali, predsjednik nema nikakvu operativnu ulogu u procesu imenovanja glavnog državnog odvjetnika.”

“Turudić ide na siguran teren”

Ističe da je Turudić dobar pravnik. “Ne možemo mu dati prigovor što se tiče stručnosti.”

I u slučaju izuzimanja iz određenog slučaja, i dalje je važan stav koji ima glavni državni odvjetnik, navodi Nobilo i pojašnjava: “Bez stava glavnog državnog odvjetništva ‘optužite’, neće se optužiti ni u jednom slučaju. To nije da se on izuzme iz slučaja, pa će neki drugi sudac to riješiti, on je nadređen svim svojim zamjenicima i oni su ga dužni slušati.”

“Zbog godina, ovo mu je posljednja šansa da zauzme jednu od najviših funkcija”, rekao je Nobilo o Turudiću. “Ide na siguran teren, dosad je imao neuspjehe i sigurno da mu to nije dobro palo. To je u njegovoj pravosudnoj karijeri vjerojatno posljednje radno mjesto. Ako bude izabran, mislim da ima i znanje i energije i da zamjenicima državnog odvjetnika neće biti lako raditi s njim. Ono što misli, to će i provesti.”

“Mislim da će se politika prevariti i da će Turudić biti daleko samostalniji nego što to misle”, dodao je.

Komentirajući slučaj Agrokor, Nobilo vjeruje da bi Turudić mogao napraviti reviziju optužnicu. “Vjerujem da će smanjiti broj optužnica. Očekujem da bi on mogao napraviti neku reformu.”

Premijer Plenković jučer je podsjetio da je Turudić osudio bivšeg predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera. “Sanadera se nije moglo spasiti, Sanader je pao, a pali predsjednik nema nikakvog utjecaja na HDZ.”

