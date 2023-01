Podijeli :

Izvor: N1

Sandra Benčić, predsjednica kluba Zeleno lijevog bloka gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala mini rekonstrukciju Vlade, povećanje cijena i sporu obnovu.

“Kao i s mnogim najavama Andreja Plenkovića i od ove sjednice nije bilo ništa. I kad bi proveo sve te mjere, one bi imale negativne efekte. Stvarno ne znam tko mu je to savjetovao, tko god mu je rekao da s tim izađe van i to tako najavi učinio mu je medvjeđu uslugu. Njegove su odluke ishitrene i u posljednje se vrijeme temelje neutemeljenim političkim stavovima i podacima”, rekla je te je dodala: “Kako najaviti mjere ako se ne zna gdje je krucijalni problem. Mjere zamrzavanja cijena 200 proizvoda je mjera koja je toliko drastična da može dovesti do nestašica u trgovinama”.

Trumpova korporacija osuđena za poreznu prijevaru Puhovski: Oporba griješi, obnovi ne treba inženjer nego gonič robova

Benčić navodi kako se pristup trebao zasnivati na tome da se u suradnji sa sindiklatima definiraju potrošačke košarice na različitim tipovima kućanstava te da se točno vidi koliko su im povećani troškovi života pa da se obiteljima to socijalnim mehanizmima kompenzira.

“Ovakve točkaste intervencije po tržištu mogu imati negativan efekt na ekonomiju. Još je gore ako ne obuzdavamo inflaciju na onim mjestima na kojima ju možemo obuzdavati, recimo na komunalnim uslugama. Ta usluga vrlo često ovisi o regionalnoj i lokalnoj samoupravi, a one su izgubile sredstva zbog inflacije i covida i zbog toga moraju povećati cijene komunalnih usluga. Umjesto da im se sad dopusti da uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti i veću stopu zaduživanja kompenziraju i da ne rastu cijene usluga, tu se trebaju držati inflacijske uzde da oni mogu zadržati cijene kakve jesu”, rekla je te dodala: “Ta hajka koja se stvorila na male obrtnike je bila krivo usmjerena, a s druge se strane nisu usmjerili na oligopole kao što su telekomi. Oni nisu najavili samo povećanje nego da će u ugovore staviti inflacijsku klauzulu što je još opasnije jer to znači kontinuirano povećanje telekomunikacijsih usluga”, rekla je.

Također, kaže, postoje određeni sektori koji su profitirali.

“Predlagali smo crne liste”

“Neki će plaćati porez na ekstraprofit, no neki neće. Vlada nije radila na antiinflantornim mjerama. Vlada plasira mjere bez da ima osnovne podatke o inflaciji i njezinim uzrocima. Ako ste spremni zamrznuti cijene 200 proizvoda valjda ste imali uvid u to koliko su rasle marže. Te mjere se ne mogu raditi ad hoc. Vaučeri su jedni od prijedloga koje su predložili stručnjaci. No, kao i sve drugo što smo predlagali u Saboru sve je bilo odbijeno, a to je i uvođenje crnih lista. Po meni je bolji pui onaj koji su imali Slovenci, a to je da su osigurali kapacitete udrugama potrošača da prate cijene o obaviještavaju javnost o tome”, rekla je.

Benčić kaže kako se ne ne zna točna brojka trgovaca koji su vratili cijene na stare.

Hrvatski grad dijeli po 1000 eura poduzetnicima početnicima Pripremite toplu odjeću, dolazi prava zima. Evo kada se očekuje snijeg

“Ovdje moramo razlikovati tko je povećao cijenu zaokruživanjem, a tko je povećao generalno cijenu zbog drugih stvari. To su dvije situacije na koje treba reagirati različitim intrumentima. Rekonstrukcija Vlade pokazuje da Andrej Plenković i u kadrovskoj politici radi stvari u zadnji tren. Vidjeli ste da se u zadnji čas promijenilo ministra za obnovu. Dosadašnji državni tajnik preuzima ministarstvo regionalnog razvoja što govori da Vlada nema drugi kadar iz stranke za to mjesto”, rekla je te dodala: “Ako oni nemaju pomaka u obnovi to je onda zaista najgora politička ostavština Andreja Plenkovića. Jedno centralizirano tijelo treba voditi cijelu obnovu. Sve prijedloge koje smo mogli dati dali smo, ništa od toga Vlada nije niti jednom usvojila.

Za kraj Benčić kaže: “Samo ću reći da je ovo četvrti ministar obnove od potresa u Zagrebu. To samo pokazuje koliko je to prioritetno ovoj Vladi. Mislim da Plenković mijenja igrače jedino onda kad ga počnu ugrožavati. Ministri zapravo nisu ministri, već su operativci koji izvršavaju odluke Andreja Plenkovića i zato je potpuno svejedno tko je ministar. Paladina nije niti rješenje niti problem, nego je problem u Plenkoviću. Njih nije bilo briga za obnovu sve do godinu dana prije izbora. Ova interpelacija tiče se pitanja obnove i tražimo da Sabor bude obavještavan svaka tri mjeseca o tome što je napravljeno. Ako je u 2 godine obnovljeno samo 6 kuća kuća, pa neka se onda samoukinemo kao država”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.