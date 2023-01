Podijeli :

Izvor: N1

Politički analitičar, profesor filozofije Žarko Puhovski komentirao je u Newsroomu N1 televizije aktualne teme.

Govoreći o tome vodi li Andrej Plenković HDZ autokratski, profesor kaže: “Sigurno. Pitanje je može li se HDZ voditi drugačije. Ne želim biti zloban, ali pogledajte. Jadranka Kosor je pokušala drugačije i nije sjajno završilo. Ta stranka je navikla na autoritet i taj autoritet ovisi o uspjehu. To je ono što je Anušić rekao, nećemo mi svog premijera mijenjati, to je političko samoubojstvo. Problem je što je smjena Tramišak ispala kao nekad islamski razvod: Idi, idi i to je to, gotovo. Demokratski nedostatak ove odluke je da je HDZ odustao od Sabora. Svog glavnog govornika su izvukli jer ga trebaju, ali oni nemaju drugog čovjeka koji može biti na razini Bačića. On je, ako ništa drugo, odgovarao na pitanja. Sad će HDZ raditi ono što je Pleković napravio s ministricom.”

Tramišak: Nisam dobila adekvatan odgovor na pitanje zašto sam smijenjena Branko Bačić: Novi-stari ministar graditeljstva od kojeg se mnogo očekuje

Što se tiče mogućnosti da Dražen Bošnjaković zauzeme mjesto šefa Kluba zastupnika HDZ-a u Saboru umjesto Bačića kaže: “On je stranački veteran, bio je bolestan, nema energije. Nije to samo da se javno govori, nego da se pregovara. Tamo treba sedam, osam sati razgovarati s ljudima, to je Bačić radio na jedan način koji nije nepristojan, s njim se dalo razgovarati.”

Branko Bačić bio je na pragu odlaska u mirovinu, a onda je, na iznenađenje mnogih, sjeo u vrlo vruć stolac, onaj ministra koji nosi odgovornost za obnovu. “U Saboru je mogao biti gospodin, ovdje neće, ovdje mora obavljati mnogo stvari. Premijer nam je sada rekao da Hrvatska nema državni aparat nego stranački aparat koji glumi državu. Bačić je shvatio, i oporba tu griješi, da ne treba ovdje inženjer, građevinar, treba ono što Nijemci zovu gonič robova. Budući su ovdje stranački robovi, tu može biti samo netko iz stranke. Bačić je pravi čovjek za to, on može nešto napraviti. Nekih sto gradilišta je pokrenuto, na proljeće će se čintii da su stvari sjajne u odnosu na prije”, govori Puhovski.

“Banija je za HDZ politički nevažna. Ali zahvaljujući katastrofalnom ponašanju SDP-a, Zagreb je postao važan za HDZ i oni sad tu imaju šansu. Zagreb je za izbore važan, Banija zaista nije. … Stvari su se politički počele mijenjati u Zagrebu, jedan dio ljudi to ne shvaća”, kaže profesor.

Premijer je objavljujući da novi ministar graditeljstva postaje Bačić rekao da je već bio njegov suradnik. “Bačić je bio ministar već kad je Plenkvoić bio mali od kužine. Dogorjelo je do nokata i sve što imamo guramo u vatru jer se sad nešto mora pokazati, deliver. Oni su neke važne stvari isporučili, za 15, 20 dana će se primiriti ova stvar s cijenama, ljudi će se priviknuti i ovo će im ostati kao najveći problem. I tu je najveća paradoksalnost, svi raspravljaju o potpuno bezveznoj temi. Ne govorimo o ekonomskim temama, o promjenama izbornog zakona ili barem izbornih jedinica, ne raspravljamo o temema o kojima se raspravlja u svijetu… Kod nas se raspravlja o tome zaokružujemo li na 44 ili 47. Kod nas se važne teme ne pojavljuju”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.