Aktivist: Ja sam napisao grafite “Ubij ženu”

Aktivist Goran Pavić Sefo tvrdi da je on autor grafita "Ubij ženu" koji je sinoć napisan na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Iz PU zagrebačke za N1 kažu da provjeravaju je li osoba koja se javila kao autor grafita doista i počinitelj.

Podsjetimo, na glavnom zagrebačkom trgu, i na ogradi zgrade Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) na Aveniji Marina Držića pojavili su se grafiti “Ubij ženu”.

Aktivist Goran Pavić Sefo, piše Index, tvrdi da je on autor grafita “Ubij ženu” koji je sinoć napisan na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

“Grafite sam napisao da se potakne malo rasprava u društvu i u eteru. Svi natpisi u gradu su ‘Ubij Srbina’, ‘Ubij tovara’, ubij ovog, ubij onog – ubij drugačijeg. Je li tako?

Nitko dosad se nije udostojio napisati direktno ‘Ubij ženu’ da bi se eventualno potakla tema nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i sveprisutnog femicida za kojeg preventivni mehanizam uopće ne postoji osim na papiru. Ovo je, onako, direktno u kosti. Volio bih da se nekada otvore određene teme na ispravniji način pa sam to napisao.

Potaknut sam time što u medijima svakodnevno gledam klanja sa svih strana svijeta i negativne priče. I onda pogledaš malo u svoje dvorište i shvatiš da je svako malo vijest dana da je žena ubijena. A to je ništa drugo nego zrcalo društva. Potaklo me i to da nekada treba biti grub u nastupu jer mislim da je politička korektnost nužno zlo. Trebala bi malo prevladati politička nekorektnost na određenu temu. Treba skinuti rukavice i pokazati malo više od uljepšavanja situacije”, govori aktivist za Index.

“Grafiti su se krivo protumačili”

Na pitanje je li znao da se njegov grafit ispisan na ogradi Uriha povezuje s političkim konotacijama s obzirom na to da je na čelu te ustanove Sanja Major, kandidatkinja za predsjednicu SDP-a, odgovara:

“Nisam to znao, ali odlično. To sada pojačava konotaciju i raspravu. To mi je čak i drago. Sad je to dangerous. Napisao sam to na par mjesta i lokacija. Biram lokacije prema važnosti tematike.

Kada se bavite umjetnošću, nekad vas vodi intuicija. Nisam ni znao da bi ovo na Urihu netko preuzeo kao oružje za političko-promotivnu kampanju, ali neka. Svatko ima pravo reagirati na svoj način, ali bitno je da je gospođa iz SDP-a jako dobro odgovorila i spomenula trenutno stanje te odnos prema ženama”, kaže Pavić.

Na pitanje je li u redu da muškarac piše takve grafite, Pavić tvrdi da se grafit može zbog toga krivo protumačiti. “Može se krivo protumačiti jer se danas sve krivo tumači. Znate, ljudi dobiju plaću pa ju krivo protumače jer misle da bi trebali imati bolju plaću. Naruče u pekari kruh pa misle da bi kruh trebao biti veći i imati bolji okus, prodavačica je trebala imati ljepši osmijeh itd.”, govori on za Index.

Iz PU zagrebačke za N1 kažu da tek provjeravaju je li osoba koja se javila kao autor grafita doista počinitelj.

“Kriminalističkim istraživanjem utvrdit ćemo sve okolnosti i provjeriti je li baš ta osoba autor kao što tvrdi”, rekli su nam kratko.

