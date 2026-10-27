BITKA ZA KONGRES
Midterms 2026: Američka izborna noć na N1 u cjelonoćnom programu
N1 televizija 3. studenoga od 21 sat priprema poseban program posvećen američkim izborima za Kongres, koji će trajati tijekom cijele noći, do jutarnjeg Novog dana. Praćenje rezultata, izvještavanje iz Washingtona, analize i razgovori s američkim i regionalnim sugovornicima povezat će svjetski politički događaj s njegovim mogućim posljedicama za svijet, Europu i našu regiju.
Iz zagrebačkog studija program vode Hanan Nanić i Hrvoje Krešić, dok će Nina Kljenak izvještavati iz Washingtona. U data centru će sve najsvježije podatke donositi Esmir Milavić, a iz Beograda Dušan Mlađenović. U pripremi sadržaja, reporterskim uključenjima i izboru gostiju sudjeluju sva tri N1 centra.
„Ovim projektom povezujemo ono što N1 može ponuditi kao regionalna televizija: vlastito izvještavanje iz Washingtona, znanje naših kolega i perspektive publike u trima zemljama. Želimo objasniti kako se odluke američkih birača mogu odraziti na odnose, sigurnost i političke prioritete u Europi i našoj regiji”, ističe glavna urednica N1 Hrvatska Nera Valentić.
Svjetski događaj iz regionalne perspektive
Tko će imati većinu u Kongresu i što će rezultat značiti za politiku Donalda Trumpa? Kako bi se mogao odraziti na odnose s europskim saveznicima, rat u Ukrajini i američki angažman na Zapadnom Balkanu? To su samo neka od pitanja koja će otvoriti cjelonoćni specijal u kojem se očekuju sugovornici poput Ricka Santoruma, konzervativnog komentatora i bivšeg senatora iz Pennsylvanije; bivše veleposlanice SAD-a u Hrvatskoj, a danas predavačice na Harvard Kennedy School of Government Nathalie Reyes; Johna Boltona i Samanthe Power te niza američkih i hrvatskih političkih aktera, analitičara i komentatora.
„Tijekom izborne noći brojke se neprestano mijenjaju, a političke poruke često stižu i prije potvrđenih rezultata. Naš je zadatak jasno objasniti što znamo, što još čekamo i kakve bi posljedice različitih ishoda mogle biti”, najavljuje Hrvoje Krešić.
Uz rezultate i odnos snaga u Kongresu, program će se baviti temama koje su oblikovale kampanju, očekivanjima birača i razlikama između republikanskih i demokratskih političkih prioriteta. Regionalne analize približit će ta pitanja gledateljima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Izvještavanje iz Washingtona
Nina Kljenak donosit će atmosferu izborne noći, razgovore s biračima i reakcije na rezultate. O američkim izborima, političkoj polarizaciji i stanju demokracije razgovarat će sa Stevenom L. Hermanom, iskusnim američkim novinarom i bivšim dopisnikom iz Bijele kuće, Claytonom Weimersom, direktorom američkog ogranka Reportera bez granica, Charlesom Kupchanom, bivšim specijalnim asistentom predsjednika Obame te Michaelom Kirbyjem, bivšim američkim veleposlanikom u Srbiji i Moldaviji. Iz hrvatske diplomatske perspektive pridružit će joj se i Pjer Šimunović, hrvatski veleposlanik u SAD-u.
„Iz Washingtona želimo približiti ljude i pitanja koja stoje iza izbornih brojki: što birači očekuju, što ih brine i kako doživljavaju smjer u kojem njihova zemlja ide. Te će priče pomoći našoj publici razumjeti i rezultate i političke reakcije koje slijede”, kaže Nina Kljenak.
Projekt urednički vodi Vanja Kranic, uz podršku izvršnih urednica Marinele Ruškovački i Tine Žagar.
Američki izbori za Kongres — 3. studenoga od 21 sat do Novog dana, na N1. Najnovije rezultate, vijesti i analize pratite i na portalu N1info.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare