Tko će imati većinu u Kongresu i što će rezultat značiti za politiku Donalda Trumpa? Kako bi se mogao odraziti na odnose s europskim saveznicima, rat u Ukrajini i američki angažman na Zapadnom Balkanu? To su samo neka od pitanja koja će otvoriti cjelonoćni specijal u kojem se očekuju sugovornici poput Ricka Santoruma, konzervativnog komentatora i bivšeg senatora iz Pennsylvanije; bivše veleposlanice SAD-a u Hrvatskoj, a danas predavačice na Harvard Kennedy School of Government Nathalie Reyes; Johna Boltona i Samanthe Power te niza američkih i hrvatskih političkih aktera, analitičara i komentatora.