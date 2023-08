Ana Raić: Predsjednik i premijer prekršili su zakon

Podijeli :

Novinarka portala N1info Ana Raić komentirala je u N1 Studiju uživo aktualne teme.

Govoreći o štrajku u pravosuđu, Raić kaže kako su službenici koji su štrajkali doista potplaćeni. “Oni su na dnu platne ljestvice već godinama. Naravno da se 400 eura čini puno… Ono što su oni uspjeli izboriti nije baš dobro, ne mogu biti potpuno nezadovoljni, ali ne mogu biti ni zadovoljni. Mislim da će ministar pravosuđa i predsjednik Vrhovnog suda imati ovo kao mač nad vratom. Može se dogoditi da neki slučajevi propadnu, da ljudi završe u velikim financijskim problemima jer nešto ne mogu provesti…”, govori Raić podsjećajući i na slučaj Uljanik gdje je već utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku i na to da svi imaju pravo da se njihovi pravosudni slučajevi okončaju na vrijeme.

Plenkovića čeka vruća jesen. Sinidikati ne isključuju nove štrajkove i pritiske

Priča sa sudovima nije gotova, poručuje. “Idu izbori i mislim da premijeru neće biti jednostavno držati sve pod kontrolom, te financijske zahtjeve s kojima će se susresti”, govori.

Situacija u VSOA-i

“Premijer i predsjednik su prekršili zakon”, kaže govoreći o slučaju imenovanja administrativnog čelnika VSOA-e.

“Odavno su se trebali dogovoriti. Ovo je potpuno nezakonita situacija jer nigdje u Zakonu ne postoji mogućnost imenovanja privremenog ravnatelja. Ovo je loša situacija tim više što tamo već više od godinu dana traju izvidi..

Nemojmo zaboraviti lošu kronologiju koju ima VSOA u upravljanju financijama te ranije osuđene čelnike upravo zbog financijskog kriminala”, govori i dodaje da u toj službi “definitivno nešto ne štima”. Drži i da bi dvojica čelnih ljudi trebali odgovoriti na pitanje zašto su odlučili i onako neodrživu situaciju u toj službi učiniti dodatno nezakonitom.

Banožićev znanstveni rad

Na pitanja o ministru Mariju Banožiću i njegovom pokušaju znanstvenog napredovanja koji je neslavno završio, Raić kaže kako ljude zanima kakve sankcije prijete Banožiću zbog ovoga.

“Ministrica Obuljen je jučer rekla da nije dobra situacija u hrvatskoj akademskoj zajednici. Ne znam je li to cinizam, površnost ili pogodavanje… Netko tko želi biti izvanredni profesor i učiti mlade ljude, prekršiti tu osnovnu akademsku svar, a to je fer citiranje… On je pod lupom već zbog cijelog sektora obrane koji mu je u problemu, ali i od bivšeg sektora s državnom imovinom…”, govori podsjećajući i na njegove izjave kako su novinari zlonamjerni dok razotkrivaju nezakonitosti u njegovom radu.

