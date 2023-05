Podijeli :

N1

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba, na kojoj su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović uručili Nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.

Nakon dodjele nagrada Milanović je komentirao aktualne događaje.

Na početku je oštro odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću: “Neka dođe u centar grada i kazni sve koji nisu izvijesili zastavu.”

Plenković: Miks kompleksa i ljubomore pršti iz Milanovića, čak ponovno i šmrče

Na pitanje kako mu je kao alergičaru jer se trava u Zagrebu ne kosi, Zoran Milanović je rekao: “Možda se kosi malo manje, trebalo bi češće. Ljudi pate zbog ambrozije. Ja imam respiratorne alergije. Postoji sankcija za nekošenje ambrozije, ali ona još nije došla.”

Prokomentirao je i Dan Hrvatske vojske: “Dovoljno je što iznosimo oružje pred obitelji, a s druge strane djeca gledaju oružje… Oružje i vojska trebaju biti tamo gdje im je mjesto.”

“Ne želim slušati ‘Slava Ukrajini’ u Hrvatskoj”

Na uzvik Slava Ukrajini istaknuo je: “Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. No između Za dom spremni i Slava Ukrajini nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili tisuće Židova, Poljaka… To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to, ne zanima me. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev je daleko, Moskva još dalje.”

U Saboru ponovno brojali “krvna zrnca”, na meti se našao i Tomašević

O korištenju ZDS-a u Hrvatskoj rekao je: “Svoju poantu sam rekao u više navrata. Ne mogu to raditi unedogled. To nam radi štetu. Komemoracija u Bleiburgu – ako to nekima u Hrvatskoj nešto znači, ako je tamo stradao netko drag, nedužan, postoji dosta načina za komemoraciju. To je ponižavajuće za Hrvatsku. Da se nije provociralo Austrijance, moglo je i dalje biti u Austriji. To je borba protiv tlačitelja, tirana iz Njegoševe strofe… Za par dana će biti godišnjica bitke na Sutjeski gdje je poginulo stotine Dalmatinaca. Meni je to antifašizam.”

Komentirao je i dodjelu nagrade Grada Zagreba: “Da, nažalost dodijeljene su po ideološkom ključu. Pitanje pobačaja je riješeno u Jugoslaviji i funkcioniralo je. Ima ljudi koji to ne mogu podnijeti… Nitko normalan nije pobornik pobačaja, ali postoje situacije, postoji ljudska volja… To je žensko tijelo. Ne mislim da je priziv savjesti ultimativna nepravda.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Istraživanje tvrdi: Ovo je idealna razlika u godinama ako želite uspješnu vezu Doručak za koji mislimo da je zdrav i svi ga jedemo zapravo strašno deblja Dužnosnik isušio cijelu branu da nađe telefon koji mu je ispao u vodu