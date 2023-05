Podijeli :

SDP-ov gradonačelnik Koprivnice, Mišel Jakšić, i HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice, Krešimir Ačkar, sučelili su se u N1 studiju.

Upitani o Danu državnosti, Jakšić kaže da oni priznaju taj datum i da ljudi koji su dali obol našoj demokraciji imaju pravo na datum. “Većina je to odlučila i mi to poštujemo”, rekao je.

Ačkar je rekao kako se sjeća da su pjevali pjesmice na taj dan i da nije dobro da se “šara s datumima”.

Što se porezne reforme tiče, u Koprivnici ni nema prireza pa Jakšić kaže da su “relaksirani oko ovo teme”. “Nama se ne mijenja ništa i čekamo od porezne uprave podatke koliko ljudi u kojem razredu imamo. Koprivnica ima nikad više zaposlenih i pozitivan trend. Moram naglasiti da je i sam premijer prestao govoriti da je to reforma, i ovo nema veze s reformom. Sve vlasti su se igrale s prirezom koji i nije prihod državne vlasti. Kao i s povratom poreza gdje ministar kaže da on to radi, a zaboravlja reći da će to platiti gradovi i općine. Mi moramo oporezivati neke druge stvari, a to nije rad nego bogatstvo, rentijerstvo i slično”, rekao je.

Ačkar kaže da će građani u V. Gorici osjetiti ukidanje prireza. “Kod nas će netko sa 700 eura bruto plaće trebao dobiti oko 45 eura veću plaću neto. To nije zanemarivo. I u V. Gorici su se škole gradile iz kredita, a sad je to moguće iz sredstava za oporavak. Prije je to bilo nezamislivo”, rekao je.

“Mi se odričemo prireza koji je bio 12 posto i idemo na maksimalno rasterećenje”, dodao je, ustvrdivši da će ići prema nižoj stopi.

“Koprivnica je bila bez prireza i tražit ćemo da porez na dohodak tu bude minimalan. Što se tiče sredstava za oporavak, tu se radi o EU sredstvima i ne radi se o stopostotnim udjelima nego dio moramo sami plaćati. Velika pomoć države bi bila odluka da općine, gradove i županije nisu obveznici PDV-a”, rekao je Jakšić.

O mogućim poskupljenjima, Ačkar kaže da toga apsolutno neće biti. “Porez na vikendice se u V. Gorici neće mijenjati. Ako smanjimo prirez i povećamo porez onda ništa nismo napravili”, dodao je.

Jakšić je naglasio da su godinama bez prireza i da imaju jedne od najjeftinijih komunalnih uslugama.

Što se tiče izbornih jedinica, Jakšić kaže da ide prema Dravi, ali da vjeruje da će se njihova snaga pokazati. “Koprivnicu i Slavoniji povezuje vlak i svi smo mi iz tog panonskog dijela. Šteta je što je samo Kopririvničko-križevačka županija razbijena”, rekao je.

Velika Gorica seli u prvu izbornu jedinicu sa Zagrebom i Ačkar kaže da je to logično s obzirom na povezanost ta dva grada. “Vrlo dobro je to spojeno, logično i pravedno, nego kada smo bili u izbornoj jedinici s Dvorom na Uni, Petrinjom i drugim gradovima s kojima nema tolike povezanosti”, dodao je.

Jakšić je rekao da ovaj prijedlog nije dobar i da se s time slaže svi ustavno-pravni stručnjaci koji se inače ne slažu s ljevicom. “Uopće ne pričamo o popisu birača za što nas je isto Ustavni sud pecnuo. Opet je sve dano u ruke Šeksu“, napomenuo je.

