SDP sam na svijetu

Predizborna oluja samo što nije počela. 2023. godina uvertira je u superizbornu 2024. u kojoj se održavaju izbori za europski parlament, Hrvatski sabor i izbori za Predsjednika Republike. A nekad moćna, stožerna stranka lijevog centra, SDP, već je, u strahu od eventualnih prijevremenih izbora kojima prijeti vladajuća većina, počela bacati udicu zainteresiranima za zajednički izlazak izbore. A na tu "ješku" još se nitko nije uhvatio. Ibler, čini se, zasad ne zanima nijednu političku opciju osim onih koji sami ionako ne bi mogli prijeći prag,

Koliko je SDP nisko pao dokazuju baloni koji se u medije puštaju s Iblera. Pozivi na veliku koaliciju lijevog bloka, pa zatim na koaliciju centraško-lijeve trojke pokazuju da su i u SDP-u svjesni da su sav koalicijski potencijal, kojeg je stvarao Ivica Račan, iskoristio Zoran Milanović, potpuno izgubili.

“Kad ste nesigurni, kad nemate snažnu političku ponudu, kad nemate sigurnost da možete ostvariti svoje političke rezultate, onda idete na to da okupljate sve koje možete okupiti i računate da ti koje ste uzeli iza svojih leđa neće imati pretjeranih zahtjeva”, rekao je politički analitičar Davor Gjenero za N1. I to je suština SDP-ovih balona. Ali oni koji nemaju pretjeranih zahtjeva su one stranke koje na lokalnoj razini ne obnašaju vlast, a politički potencijal izgubili su konstantnim diobama ili lutanjima po bespućima političkih ideologija koje više ne zanimaju nikog, barem ne na centru.

Oni koji bi nekoj velikoj protuhadezeovskoj koaliciji mogli donijeti politički miraz, od SDP-a će tražiti mnogo. Tako je bar dao nagovijestiti Ivica Puljak koji je za N1 rekao da on ne vjeruje u velike koalicije u kojima će se sastati one političke opcije koje imaju potpuno suprotne i nekompatibilne ideje.

Šutnja iz Možemo, trećeg dijela eventualno centraško lijeve trojke još je veća poruka. Čini se da je zeleno-lijeva platforma/stranka, sigurna u svoju poziciju treće stranke u Hrvatskoj, koju joj daju ankete iz mjeseca u mjesec, i da kupuje vrijeme kako bi vidjela kako će druge stranke reagirati.

SDP je izgubio koalicijski potencijal

Bez njih SDP nema budućnost, a s njima SDP će morati dati sve, kako bi opstao. Ovog puta SDP, ako bi i došlo do sastavljanja antihadezeovske koalicije neće diktirati politički tempo, a još manje će diktirati politike eventualne vlade. Nekad stranka koja je okupljala i vodila, postat će priljepak, “mlađi” partner novim strankama.

Ono što je i najžalosnije, SDP svojim eventualnim partnerima, ma koji to bili, više ne može ponuditi ni stranačku infrastrukturu koju je dobrim dijelom izgubio konstantnim cijepanjem, lošim kadroviranjem i apsolutnim zanemarivanjem.

Sve u svemu SDP je na koljenima. Izgubio je trenutnu biračku bazu, eventualne buduće birače, a dobrim dijelom, socijalnu bazu ukrao mu je HDZ koji se pod Andrejem Plenkovićem gurnuo ulijevo prema političkom centru. A onda tome dodajmo i politički nepovezanog Peđu Grbina koji je posegnuo za autoritativnošću unutar stranke kako bi se obračunao s oponentima, a potpuno ponizio izvan nje kako bi stranku na predstojećim izborima približio svježim i za političku utrku spremnijim strankama.

