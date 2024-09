Analitičar o izborima u SDP-u: “Nije petero kandidata u utrci za predsjednika, samo ih je dvoje”

Podijeli :

U subotu Socijaldemokratska partija Hrvatske bira novog predsjednika i vodstvo stranke, a rezultat se nestrpljivo iščekuje ne samo među članovima.

U izbornoj borbi za predsjednika SDP-a petero je kandidata – aktualni potpredsjednik Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednica Foruma žena Sanja Major, načelnik općine Kalnik Mladen Kešer, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović te bivši ministar rada Mirando Mrsić.

Izbori se provode po modelu “jedan član – jedan glas”, a ako u subotu nitko od kandidata ne dobije natpolovičan broj glasova, sedam dana kasnije bit će održan drugi krug s onih dvoje koji su u prvom krugu dobili najviše glasova.

Kontinuitet ili promjena?

U javnim istupima kandidata i u njihovim javnim sučeljavanjima prevladavalo je mišljenje koje se, u različitoj mjeri čulo od svih kadndidata, da je SDP u dubokoj krizi i da je stranci nužna sistemska promjena. SDP je od 2015. naovamo u nizu četiri puta gubio na parlamentarnim izborima i već devet godina tavori u oporbi.

Uoči izbora, politički analitičar Davor Gjenero ističe kako na ovim izborima u SDP-u “nema petero kandidata, nego samo dvoje”.

“Jedan je kandidat kontinuiteta (Hajdaš Dončić) koji govori o promjenama samo zato što je situacija u stranci toliko katastrofalna da se ne može govoriti o drugome. Druga je kandidatkinja (Major) koja zastupa vrlo ozbiljnu političku alternativu. Ostali kandidati služe isključivo tome da se prikrije taj dualitet. Svi oni su se kandidirali tek nakon što je gospođa Major otvorila karte i pokazala da to nije nekakava bizarna kandidatura, nego osmišljena i konzistentna politička alternativa koje se oni koji su do sada kontrolirali stranku izrazito boje”, smatra Gjenero.

“Alternativa dolazi s margine, ali nema puno šanse”

Ukratko, kaže, SDP-ovci imaju izbor između nastavka “milanovićevske” politike i ponovnog pretvaranja SDP-a u ozbiljnu socijaldemokratsku stranku.

“Svima je jasno da ta alternativa dolazi s margina i da šanse Sanje Major nisu velike, ali to je jedan izrazito veliki test za stranku. Jasno je da ona neće pobijediti, ali ako uđe u drugi krug i zada probleme Hajdašu Dončiću, onda se otvaraju ozbiljne nade za tu stranku”, procjenjuje Gjenero.

Za SDP, dodaje, ima nade samo ako se ispuni puno tih “ako”.

“Ako se bude trčao drugi krug i ako u tom krugu bude gospođa Major s Hajdašem Dončićem, ako se međuvrijeme iskoristi za ozbiljan dijalog u stranci i ako nakon toga poražena skupina ostane konzistentna i ostane pritiskati stranku, te ako u predsjedništvo uđe dovoljan broj neovisnih aktera poput Tonina Picule i Zlatka Komadine koji nisu puki lojalisti Zorana Milanovića, u tom slučaju SDP ima šansu”, smatra Gjenero.

“Ubija se ono što je radio Račan”

S druge strane, kaže, ako budu eliminirani ozbiljni demokratski akteri, onda sva samokritičnsot koja se čula u predizbornim sučeljavanjima kandidata neće služiti ičemu, a stranka će odumirati. Gjenero smatra da je sa budućnost SDP-a izrazito opasno ako nastavi gubiti koalicijski potencijal.

“Vidjeli ste da je napad na koaliciju s Možemo! bio lajtmotiv istupa nekih kandidata. Postoji, dakle, tendencija da se do kraja “ubije” ono što je u SDP-u radio pokojni Ivica Račan. Jedna od Račanovih strateških ideja bila je da nije važno maksimalizirati broj glasova koje SDP osvaja, nego da je važno sustavno raditi na tome da SDP bude poželjan koalicijski partner što većem broju poltičkih aktera. Milanović to nije razumio i tu je priču uništio. U tom smislu, opasno je što se ova izborna utakmica u SDP-u odvija blizu lokalnim izborima jer je strašno jak pritisak unutar stranke da se ne ide onim Račanovim putem”, kazao je.

Kao primjer razaranja lokalnih partnerskih saveza Gjenero nije istaknuo samo zagreb, nego i Primorsko-goransku županiju gdje tamošnji SDP, kako kaže, sustavno radi protiv suradnje s Primorsko-goranskom strankom (PGS) koji im je ondje godinama bila ozbiljan regionalni partner.

“Ima nade da reafirmiraju socijaldemokraciju”

Gjenero ne krije da ga je Major ugodno iznenadila.

“Ta žena mi prije nije bila na radaru, ali iznenadilo me kako suvislo politički misli i otvara najvažnije socijaldemokratske teme. Sjećam se kada je Milanović otišao iz stranke pa se otvorila nekakva niša za povratak SDP-a ozbiljnoj socijaldemorkatskoj opciji. Tada je Davorko Vidović, kao ozbiljan političar i socijaldemokrat, počeo govoriti o prekarijatu, što je u tom trenutku bila, a i danas je, jedna od glavnih tema u Europi. Devedeset posto ljudi u stranci nije znalo o čemu on govori. Ne znam do koje mjere gospođa Major govori u ime neke šutljive grupacije unutar stranke, a do koje mjere u svoje ime. Ako postoji barem neka neformalna mreža, a ona je govorila da bi osnovala frakciju bude li poražena, u tom slučaju postoji nada da se reafirmira socijaldemokracija u SDP-u”, zaključio je Gjenero.

