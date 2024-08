Tko je favorit, tko epizodist, a tko bi bio najbolji za vodeću poziciju u SDP-u, ali nema šanse

Podijeli :

U četvrtak u ponoć je istekao rok za podnošenje kandidatura za predsjednika SDP-a na unutarstranačkim izborima koji će biti održani 14. rujna.

Iako se isprva činilo da kandidata neće biti mnogo, na koncu ih je šestoro predalo kandidature za čelno mjesto u SDP-u. To su dvojica aktualnih potpredsjednika stranke Siniša Hajdaš Dončić i Ranko Ostojić, potpredsjednica Foruma žena SDP-a Sanja Major, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, načelnik općine Kalnik Mladen Kešer te Mirando Mrsić koji je 2018. otišao iz stranke zbog sukoba s tadašnjim predsjednikom Davorom Bernardićem, da bi se 2022. vratio u SDP.

Podsjetimo da je nakon neuspjeha na parlamentranim izborima te relativno dobrog rezultata na izborima za Europski parlament, šef stranke Peđa Grbin najavio povlačenje s čelne pozicije u stranci te raspisao izbore.

Ima li programiranih kandidata?

Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra kako je dobro i demokratski da se javio velik broj kandidata. S druge strane, to vidi kao izraz krize u SDP-u.

“Znajući naš politički kontekst i mentalitet – a SDP u tome ne odudara – velik broj kandidata znak je krize unutar stranke jer očito postoje različite koncepcije i ideje kako iz te krize izaći. Također, ne bi bilo čudno, iako ne vjerujem u to, da su se neki programirano kandidirali jer što veći broj kandidata odgovara Hajdašu Dončiću”, kaže.

Od spomenutih šestoro, Hajdaš Dončić prvi je najavio kandidaturu i većina političkih analitičara i upućenih promatrača smatra da su njegove šanse za pobjedu najveće.

“Očigledno i objektivno, on je favorit. On je i favorit Zorana Milanovića čija riječ i utjecaj imaju težinu u SDP-u”, smatra Pecnik koji nam je već ranije Hajdaša Dončića opisao kao “pristojnog birokrata koji nema bogzna što novo i drukčije ponuditi”.

“Ostojić će nepotrebno dobiti epitet luzera”

Za Ranka Ostojića Pecnik kaže da je bio izvrstan ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj vladi koji se, naročito u vrijeme migrantske krize, pokazao “osobom velike energije i dobre organizacije”. No, smatra da Ostojiću ova kandidatura nije bila potrebna.

“On je već pokušavao kao kandidat za predsjednika stranke i vidio da nema prođu. Možda je ovo neki dohkihotski način da iskaže nezadovoljstvo. Njemu to neće štetiti jer je već na zalazu političke karijere, ali neće ni polučiti željeni efekt. Samo će dodatno i nepotrebno dobiti epitet luzera”, ustvrdio je Pecnik.

“Major nema šanse, ali podsjeća što je SDP trebao biti”

Što se tiče dvoje mladih kandidata i “novih lica” – Sanje Major i Zorana Paunovića, Pecnik smatra da oni nemaju ikakve šanse.

“Moram priznati da o Paunoviću ne znam puno, tek onoliko koliko sam saznao iz medija. O Sanji Major znam više i mogu reći da su njeni prijedlozi doista novum unutar SDP-a. To je u stvari paradoksalno, jer ono što ona zagovara i predlaže – da bi se SDP trebao vratiti socijaldemokratskim korijenima u moderniziranim uvjetima – SDP je od Ivice Račana naovamo trebao raditi, a nije. Dobro je što ona na to podsjeća i bilo bi dobro za stranku da bude predsjednica, ali znajući sastav i odnos snaga u SDP-u, nagodbenjaštvo koje je tamo jako prisutno, ona nema ikakve šanse”, kazao je.

“Zaboravljaju da ih Milanović više neće trebati”

Pecnik uočava da je Major u zadnje vrijeme stišala kritike na račun Milanovića.

“Kako kampanja ide, ona shvaća da Milanović ima veliki utjecaj pa stišava svoje kritike. Ali dobro je upozorila da se ne može biti izvan stranke i upravljati njome, što on čini. I činit će jer zna da mora imati jednu jaku stranačku infrastrukturu koja će ga podržavati na predsjedničkim izborima. No, u SDP-u zaboravljaju da će, ako pobijedi, Milanoviću to biti drugi i zadnji mandat i kad ga dobije on više neće imati interesa za SDP. Major to shvaća i stoga upire prstom u njega”, kaže Pecnik.

Kešer “epizodist”, Mrsićeva kandidatura “neozbiljna”

O Mladenu Kešeru Pecnik nije trošio puno riječi.

“On je epizodist. Moraš imati nekakav program i ideju, a iz onoga što on govori ja to ne vidim”, kazao je.

Kandidaturu Miranda Mrsića nazvao je neozbiljnom.

“Ideju da bi bio predsjednik, nakon što je otišao iz SDP-a i osnovao svoju stranku pa se pokunjeno vratio, govori o neozbiljnosti jednog, inače vrlo dobrog ministra u Milanovićevoj vladi. Bio je i dobar šef kampanje bivšeg predsjednika Republike Ive Josipovića. On sigurno ima određene kvalitete, ali ne za predsjednika stranke”, kaže.

“Neki nisu za lidera, neki vole biti druga violina”

To što neki istaknutiji članovi SDP-a od kojih se očekivalo da se kandidiraju za predsjednika stranke, nisu to učinili, Pecnik tumači i time da neki od njih shvaćaju kako “nisu za lidera”, dok nekima odgovara biti “drugom violinom” u stranci.

Ipak, čudi ga što se Mirela Ahmetović nije kandidirala smatrajući da bi ona mogla pokrenuti SDP.

