Analitičarka o Dodiku: To je kao politika Zorana Milanovića – bez sadržaja

Politička analitičarka Ivana Marić u Novom danu je komentirala stanje u BiH i ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Marić smatra da neće biti ništa od referenduma o samostalnosti Republike Srpske kojeg Dodik ponovno spominje.

Dodik: Sjedinjene Države su u funkciji muslimanskih rješenja u BiH Upozorenje iz Europe: Nema više priče, Dodik će se sada suočiti s posljedicama!

“Problem je što građani misle da je ovo opasna situacijia, i neki se boje da bi mogao izbiti neki ratni sukob. Situacija nije toliko opasna, a posebno ako uzmemo u obzir da Dodik od 2006. prijeti tim referenduomom o samostalnosti Republike Srpske. Sigurno je jedno 50 puta najavio referenduom o odcijepljenju, a nikad ga nije proveo. Sad će mu obljetnica od 20 godina najavljivanja referenduma i njegovog neprovođenja, to je samo jedna od predstava za građane kojima prikriva probleme”, poručuje Marić.

Dodaje kako ovaj put prikriva financijske probleme.

“Republika Srpska je vratila dug bečkoj burzi, kojoj se zadužila zadužila komercijalno za kredite. Međutim, to je ugrozilo budžet Republike Srpske, ispunjavanje obaveza prema budžetskim korisnicima. Naravno u BiH je najlakše sve probleme prekriti podizanjem nacionalnih tenzija, stvaranjem umjetnih sukoba i Dodik to vješto koristi već godinama, pa i ovaj put i ne bih to shvatila kao opasnost. Kod Dodika se vidi velika nervoza, što više vrijeđa i psuje to je ranjiviji.”

Marić smatra da građani Republike Srpske Dodikovo ponašanje često ne prepoznaju kao predstavu.

“Problem je što je ta nacionalna retorika i nacionalna politika postala prevladavajuća. Tako da skoro ne vidimo razliku između nacionalnih stranaka koje podižu tenzije i njihove opozicije. Jednostavno se stvorio takav narativ da u suštini svi oni koji tako ne govore su izdajice. Apsolutno je drugačija je situacija od onoga što zaista misle, a govore ono što misle da građani očekuju da oni kažu.To je kao u Hrvatskoj politika koju vodi Zoran Milanović i koja jednostavno iza sebe nema sadržaj. Problem je što imamo samo par političara koji se bave konkretnim politikama, a svi ostali su populisti. Građani Republike Srpske će brzo shvatiti što ta politika radi i što skriva kada ostanu bez plaća – pogotovo budžetski korisnisci. Shvatit će kada ne dobiju plaću, kada počne kasniti, kada penzioneri ne dobiju penzije”, kaže Marić.

