FOTO Prometni kolaps u Zagrebu zbog radova na jednoj od najprometnijih cesta

Velike gužve stvaraju se u Zagrebu, poglavito u Selskoj cesti, Zagorskoj i Magazinskoj.

Razlog prometnih gužvi su radovi na sanaciji željezničko cestovnog podvožnjaka na dijelu Selske ceste, koji su počeli u subotu, 1. srpnja.

Riječ je o radovima koje koje Hrvatske željeznice izvode u sklopu rekonstrukcije pruge od Zaprešića do glavnog kolodvora.

Stoga će, kako su ranije javili iz Grada Zagreba, Selska cesta biti zatvorena za sav promet na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske ulice u periodu od 1. srpnja od 7:00 sati do četvrtka 27. srpnja 2023. do 18:00 sati.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

– Smjer sjever: Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska i

– Smjer jug: Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna – Zagorska – Selska

Također, zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog pothodnika na istoj lokaciji, pothodnik će biti zatvoren za pješake od petka 7. srpnja do srijede 26. srpnja 2023. godine do 18:00 sati.

Pješaci koji koriste navedeni pothodnik mogu za ovo razdoblje koristiti pješački prijelaz u Vodovodnoj ulici ili pothodnik na Zagrebačkoj cesti. Svi

