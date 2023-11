FOTO / Seljaci i dalje na cesti prosvjeduju protiv odluka Vlade: “Meni je 66 godina, trenutno nemam od čega živjeti”

Podijeli :

Drugi je dan kako poljoprivrednici nezadovoljni vladinim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge prosvjeduju uz ceste prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Prosvjed je organiziran od strane Stožera za obranu hrvatskog sela i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje.

Nezadovoljni poljoprivrednici na ceste su izašli traktorima, ali još uvijek ne blokiraju promet.

Jedan od prosvjednika je rekao kako je već šest mjeseci bez prihoda. “Dobio sam nadoknadu, kako oni kažu, ali to su moja sredstva rada koja pripadaju meni. Meni je to bio životi i nadam se da će doći do razuma. Ne bježim od bolesti, virus je bio, meni su dvije svinje uginule”, rekao je za naše kamere.

“Meni je 66 godina, trenutno nemam od čega živjeti, nemam primanja. Podnio sam zahtjev za mirovinu, nisam još dobio rješenje”, dodao je.

Seljaci traže stavljanje izvan snage naredbe Ministarstva poljoprivrede i zaustavljanje eutanazije svinja, prestanak svih oblika kategorizacije objekata za držanje svinja i hitno ukidanje zabrane klanja svinja.

Među zahtjevima su i omogućavanje svinjokolje u vlastitim objektima uz prethodni nadzor veterinara, osiguranje redovne mjesečne novčane potpore uzgajivačima kojima su svinje eutanazirane dok ne stanu ponovno na noge te omogućavanje slobodne trgovine nezaraženim svinjama.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u srijedu u emisiji Hrvatskog radija ” A sada Vlada” istaknula da se pri suzbijanju afričke svinjske kuge moraju provoditi strogi propisi te da nema mjesta za ispunjavanje onih zahtjeva koji ne pridonose suzbijanju te bolesti.

Vučković o prosvjedu seljaka: “Ne možemo sve zahtjeve ispuniti, to ću odmah reći”

“Moramo poštivati propise. U situaciji kada imamo ekonomski tešku bolest koja se lako širi, takve uvjete uzgoja i takvu situaciju u okruženju, osim što moramo poštivati sve propise moramo donositi dodatne odluke kako bismo suzbili bolest i oporavili svinjogojstvo”, rekla je.

Dodala je kako se provedbom mjera “spašava hrvatsko svinjogojstvo”.

Podsjetimo, danas bi Vlada trebala donijeti i dva programa potpore zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Jedan je Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge te Program potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge.

