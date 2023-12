Andrej Plenković dao veliko obećanje umirovljenicima

Podijeli :

Luka stanzl/PIXSELL

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u srijedu je najavio da će Vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti odluku kojom će isplatiti još jedan paket potpore umirovljenicima, ovaj put svima s mirovinom do 840 eura.

“Taj paket će obuhvatiti oko 830.000 umirovljenika, a uložit ćemo nešto malo više od 70 milijuna eura”, rekao je premijer u središnjem Dnevniku HTV-a. To će, dodao je, biti moguće zahvaljujući proračunskim uštedama u ovoj godini.

Odmah po odluci, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ići će s isplatama, najavio je.

Očekujem da ministar Habijan “prione poslu”

Plenković je rekao da od novog ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana, kojeg je Sabor danas potvrdio većinom glasova, očekuje da “prione poslu” sa svim pitanjima koja su na dnevnom redu, uključujući velike globalne teme poput klimatskih promjena.

“Imat će puno posla, želim mu puno uspjeha”, poručio je te dodao da se veseli da jedan mlad čovjek sa sjevera Hrvatske, iz Varaždina, ulazi u njihov tim.

Za aferu Mreža, u kojoj su prošli tjedan smijenjeni ministar gospodarstva Davor Filipović i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević, Plenković je rekao da je to “afera koruptivnoga Mosta” te da nema veze s HDZ-om.

Oporbeni Most, osim za koruptivni karakter, optužio je i za enormnu mržnju prema HDZ-u, dodajući da su taj narativ preuzele mnoge druge oporbene stranke.

Što se tiče gospodarske situacije, Plenković je rekao da je sjajno da 11 kvartala zaredom Hrvatska ima gospodarski rast te da je u trendu smanjivanja inflacije.

Na tvrdnju o politizaciji situacije oko afričke svinjske kuge, zbog koje je Vlada uvela mjere protiv kojih su bili organizirani prosvjedi, Plenković je rekao: “Ne da smo imali politizaciju, imali smo zlouporabu jedne bolesti”. Poručio je da su se kao Vlada protiv bolesti borili na odgovoran, ozbiljan, zakonit i stručan način.

Prije kvaziprosvjeda neki prosvjednici nisu vidjeli ni svinja niti Slavonije

Rekao je da se nije radilo o prosvjedima svinjogojaca, već kvaziprosvjedima političkih stranaka i političara “koji Slavonije i svinje prije toga nisu ni vidjeli”, a kojima su se priključivale, kako je rekao, i različite ekstremističke skupine koje ništa nemaju s poljoprivredom.

“Nitko nije učinio više za Slavoniju nego mi”, poručio je.

Kada je riječ o predstojećoj, superizbornoj godini, premijer Plenković rekao je da je u svima potreban društveni optimizam. Napomenuo je i da će HDZ ići na izbore kao i danas, s pouzdanim partnerima, točkasto, po izbornim jedinicama, nastavljaju suradnju kao i do sada.

“Nije cilj oporbi nas pobijediti, jer su svjesni da to ne mogu, nego im je cilj ili podići svoj ucjenjivački kapacitet ili prevenirati HDZ i partnere da dođu do 76 (zastupnika) , a ja sam uvjeren da ćemo na temelju postignuća i valorizacije te povjerenja nakon toliko kriza i rezultata, tražiti s ozbiljnim argumentima ponovno povjerenje birača, a to je najvažnije”, rekao je, ali i datumu izbora nije želio govoriti.

O tome još ne treba govoriti. Imamo još puno posla, a i Rafali stižu 30. travnja, dodao je.

