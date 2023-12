Kako Mostovci dolaze do informacija? “Otkrili smo aferu plin za cent i Barbarićevu vilu!”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Mosta Božo Petrov u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao o aferi Mreža zbog kojeg je smijenjen Davor Filipović.

HDZ optužuje Mostovce da su “umočeni” u aferu. “Ovo je potez očajnika. Mažar je rekao da je otkrivanje korupcije u HDZ-ovim redovima izdaja nacionalnih interesa. Dakle, HDZ je nacionalni interes”, rekao je Petrov navodeći da je to netočno.

No, iz HDZ-a poručuju da akteri ove afere nemaju njihovu člansku iskaznicu. “Savjetnik je bio u njihovoj Vladi. Ni Zdravko Marić nije bio HDZ-ovac pa je bio ministar financija u kojeg se Plenković zaklinjao. To pilatovsko pranje ruku im neće proći. Primili su čovjeka, on je dogovarao izvlačenje novaca iz državnih tvrtki da bi podmazivao HDZ-ov stroj”, istaknuo je predsjednik Mosta.

Habijan: Afera Mreža nije HDZ-ova afera. Je li možda dio love išao Mostu i Grmoji?

Komentirao je i kako Mostovci dolaze do informacija o aferama i kako ih provjeravaju.

“Svaku informaciju koju dobijemo mi provjerimo. Ljudi nam se obraćaju na različite načine i upozoravaju na potencijalni kriminal i korupciju, mnogo ljudi. Zašto nama? Jer jedini o tome govorimo, ostali šute pa naravno da će nama slati informacije. To je u interesu Republike Hrvatske – da bude manje kriminala, lopovluka i korupcije”, kazao je Petrov pa potom pojasnio kako provjeravaju informacije:

“Dobijete s različitih izvora istu informaciju i onda uđete malo u dubinu. Sjetite se da je Troskot o aferi ‘plin za cent’ postavio zastupničko pitanje puno prije nego je ovaj novinar uputio informaciju Grmoji, čisto da dobijete dojam koliko surađujemo s građanima. Ja bih volio da svi propjevaju, ne zanima tko je u kakvim odnosima, mene kao zastupnika jedino briga da lopovi završe iza rešetaka. Most je u tome uspio – Most je iznio aferu plin za cent i Barabarićevu bespravno izgrađenu vilu.”

