Mrak Taritaš: Plenković je poput zlostavljača koji kaže ženi “sama si to tražila”

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u razgovoru s našim Domagojem Novokmetom za Newsroom komentirala je izbor novog ministra gospodarstva, događanja na sjednici odbora, ali i aktualnu vlast.

Na pitanje imaju li ikakva očekivanja od novog ministra Damira Habijana, Anka Mrak Taritaš je rekla: “Apsolutno nikakva očekivanja nemamo. Kao što je Plenković rekao, najveća karakteristika i postignuće mu je da je vjerni vojnik HDZ-a. Otrčat će dionicu koju treba i Plenkoviću je sad najvažnije da ne bude nereda u Ministarstvu gospodarstva i da ostane ispod radara nakon svega što je bilo.”

Prokomentirala je ponašanje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na sjednici odbora:

“Najveća karakteristika ministra jest da sve sluša. Plenković je bio interesantan. Došao je i od početka je bio jako nervozan što govori da se boji i da nije siguran. Krenuo je dobacivati kako on to zna. Rekla sam u jednom trenu da razumijem priču zlostavljanih žena kojima partner govori da loše kuhaju ili da ima lošu frizuru pa je onda šupi i tvrdi da ju je šupio jer je sama to tražila. Tako se on odnosio prema oporbi, kao klasičan zlostavljač, psihički, da oporba pristane na njegovo zlostavljanje.”

Na pitanje ima li ideju što je u pozadini nervoze predsjednika Vlade, istaknula je da joj se čini da je u Ministarstvu gospodarstva pobijedio “lobi Pavla Vujnovca”.

“Prije godinu dana sam pitala Plenkovića je li Pavao Vujnovac njegov Ivica Todorić, prvo se iznenadio, a onda uvrijedio. No pokazuje se da je Todorić izgleda bio mala beba. Todorić pokriva prehranu, a Vujnovac pokriva prehranu, energetiku i transport. Svaki premijer koji razmišlja o budućnosti zemlje preplašio bi se činjenice da ima tako moćnog čovjeka bez kojeg nijedan premijer neće moći povući neke poteze jer ovaj će držati šapu na tri bitna sektora. Priča da je pobijedio lobi Pavla Vujnovca u Ministarstvu gospodarstva čini mi se razumna”, rekla je Mrak Taritaš.

Govoreći o aferama koje potresaju ili su potresale HDZ, napomenula je:

“Plenković pokušava govoriti da je afera Plin za cent izmišljena, govorio je da radi analizu. Afera ministrice kulture otišla je u drugi plan i Plenković je sigurno odahnuo. Kad uđeš u mesnicu i vidiš mesara koji sav u tome, ne obazireš se, ali kad vidiš jednog koji ima jednu krvavu mrlju, pitaš se što se dogodilo. Tako je s HDZ-om, više se nitko ne obazire, samo se pitate koja je sljedeća asfera, ali na to ne smijemo pristati.”

