Plenković i Rama osudili Vučićev potez: Proglašavanje Dana žalosti za troje terorista je neprihvatljivo!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković susreo se danas s predsjednikom Vlade Republike Albanije Edijem Ramom, koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.

Nakon susreta održali su zajedničku press konferenciju.



“Odnosi Albanije i Hrvatske su jako dobri, kvalitetni i prijateljski. Dajemo snažnu potporu Albaniji u procesu prilagodbe za članstvo u Europskoj uniji. Mi smo jedna od onih zemalja koje zagovaraju europski put Albanije, a današnji sporazum u području socijalne politike i zdravstva dodatni su dio mozaika razgranatosti odnosa naših dviju zemalja”, izjavio je Plenković te dodao:

Albanija, Sjeverna Makedonija i Kosovo napreduju prema članstvu u EU

“Naša želja je dodatno unaprijediti odnose. S te je strane dobro što postoje kompanije koje investiraju u jednu i drugu zemlju te se nadamo više tih suradnji ubuduće. Također, razgovarali smo i o pitanjima regionalne suradnje. Razgovarat ćemo i o situaciji u regiji, sigurnosnim pitanjima, važnim projektima i svim naporima da se države jugoistočne Europe što bolje pripreme za članstvo. Veselim se nastavku razgovora i skorom posjetu Tirani.”

Nakon hrvatskog predsjednika Vlade, medijima se obratio i albanski.

“Želim iskreno iskazati zadovoljstvo i zahvalnost na gostoprimstvu koje sam ovdje dobio. Hvala puno što ste uvijek jedan otvoreni sugovornik, izravni i hvala na jako pozitivnom duhu koji unosite u jedan odnos, iz kojeg stalno učimo. Učimo iz njega zato što je Hrvatska primjer i izvor nadahnuća pri našem putu prema Europskoj uniji. Zato želimo da Hrvatska dijeli iskustva s nama”, izjavio je Rama pa dodao:

“Imali smo puno koristi od Hrvatske u smislu pomoći oko izravnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji, ali želimo iskoristiti iskustva Hrvatske na drugim područjima.”

Naglasio je da Albanija i Hrvatska imaju usuglašene stavove oko ruske agresije na Ukrajinu, ali i uspostavljanju sigurnije regije u svakom smislu. Na kraju govora zahvalio se Plenkoviću na spremnosti pomagati Albaniji, kao i na tome što je najavio dolazak u Tiranu sredinom listopada. Potom su se oba premijera osvrnula na napetosti između Beograda i Prištine zbog terorističkog napada u Banjskoj.

“Albanija je prvi put u posljednjih deset godina odlučila ne uskladiti se s izjavom Europske unije, koja se odnosi na vanjsku politiku. Smatramo da je bilo neophodno iznijeti jasan stav prema Srbiji u vezi ovih dešavanja. Ubojstvo kosovskog policajca od strane kriminalne skupine, do zuba naoružane, kao i dan žalosti koje je Beograd proglasio za te članove, su neopravdani, neprihvatljivi i moraju se osuditi na svim mogućim razinama. To je naš stav. Nije prihvatljivo da jedna naoružana skupina oduzme život policijskog službenika i onda “uživa” najvišu moguću počast zemlje kojoj pripadaju”, kazao je Rama, a nadovezao se i hrvatski premijer:

“Hrvatska snažno osuđuje ubojstvo kosovskog policajca od strane naoružanih skupina koje su bile tako opremljene da je jasno kako se radilo o unaprijed planiranoj akciji. Što se tiče reakcije, smatramo da je ovakav ozbiljan incident signal da postoje snage koje žele destabilizirati situaciju između Kosova i Srbije, kao i na jugoistoku Europe. Istovremeno, reakcija međunarodnih organizacija koje djeluju na Kosovu mora biti jasna i čvrsta te podržati, prije svega, insitutcije Kosova i, s druge strane, učiniti maksimalan napor da se izbjegne svaka eskalacija nasilja.”

Što se tiče mjera protiv Srbije, premijeri su također jasni.

“Postoje dvije vrste mjera, one koje se usvajaju na razini Vijeća i one koja autonomno donosi Europska komisija. Ono što se sad čeka, jest da posebni izaslanik, podnese određen prijedlog. Kad se to dogodi, vidjet ćemo što dalje. Isto tako, mislimo da ovakav potez ne može ostati bez odgovora. Smatramo da je proglašavanje dana žalosti za troje de facto terorista bio neprihvatljiv potez i nije nam nimalo drago da se povukao takav politički potez, koji sugerira identifikaciju s onim što se dogodilo”, izjavio je Plenković, a nešto oštriji bio je Rama:

“Želim dodati jedan element koji će osnažiti Andrejeve riječi. I bez međunarodne istrage imamo činjenice koje smo usuglasili, a to je zločin ubojstva i heroizaciju onih koji su ga počinili. U političkom aspektu, mjere bi se trebale odmah poduzeti, bez gubljenja vremena jer je ovdje u igri nešto veće i šire – sudbina procesa koji zahtijeva jasan i ispravan stav.”

