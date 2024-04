Plenković: Anja Šimpraga je rođena 1987., jesmo li mi radi toga izdajnici?

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na svečanom uručivanju ugovora sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije, nakon čega je dao izjavu.

Na početku je Andrej Plenković istaknuo da je program koji su koncipirali, rezultirao kvalitetnim efektima. “Smisao ovakvog programa, posebno u ruralnim dijelovima, jest da smo tako vratili na tržište rada žene u sredinama gdje bi teško našle posao, a s druge strne pomogli onima koji su u dobi i stanju da sami ne mogu skrbiti o sebi.”

Puhovski reagirao na Plenkovićevu izjavu: “Neoprezno se igra s ustavnim normama”

Na pitanje očekuju li kao stranka potporu crkve i na pitanje o Hrvatskoj biskupskoj konferenciji rekao je: “Što se tiče naše suradnje s HBK-om, ona je kvalitetna. Imamo stalan dijalog koji vodimo s ključnih pet, šest biskupa i nadbiskupa i rješavamo sva pitanja na dnevnom redu.”

Crkva poziva na dostojanstvenu kampanju. Komentirajući dosadašnju kampanju rekao je: “Politička komunikacija mora ostati na pristojnoj razini, mislim da smo o tome vodili računa. Nažalost, u političkoj utakmici vidimo zadnjih godina da se razina civiliziranost spustila i to je jako loše. Od 2016. nismo bili predvodnici snižavanja te političke kulture, ali smo često morali odgovarati na osobne napade.”

“Nema promjena Vatikanskih ugovora”, dodao je.

“Demografski problem? Više kuća, manje stanova u predgrađima”

Govoreći o demografskom segmentu programa HDZ-a rekao je: “Prije mjesec i pol usvojili smo strategiju demografske revitalizacije da zaustavimo negativan trend koji traje već skoro 75 godina. Veće su rodiljne i roditeljske naknade. Eliminirali smo pitanje mogućnosti da ijedno dijete u Hrvatskoj ostane bez obroka uz školama, to je novi standard. Financirali smo 800 vrtića diljem Hrvatske, što obnovu, što izgradnju.”

Na pitanje oko situacije s nekretninama rekao je: “Što se tiče stambenog pitanja, imamo niz politika. APN je odigrao bitnu ulogu, napravili smo ogromne iskorake. U novom mandatu želimo novu stambenu politiku, ne samo da se nekretninski problem cijena kvadrata snizi, nego i da se zaustavi odljev ljudi. Demografski problem se rješava kad u predgrađima imamo više kuća, a manje stanova. Bačić sad radi analizu. Imat ćemo dokument nakon izbora pa ćemo izaći s konkretnim mjerama.”

Razočaran lijevim spektrom

Možemo kaže da se Ustavni sud treba izjasniti oko regularnosti izbornog procesa. Na pitanje što misli o tome, rekao je: “Ne miješamo se u rad Ustavnog suda i DIP-a. Što se tiče poziva drugih stranaka, Možemo se mora više fokusirati na prljavi Zagreb, na činjenicu da ima najveći porez na dohodak… Sve podatke smo im dali oko porezne reforme kao i instrument da ljudi imaju veću plaću… DIP i Ustavni sud moraju sami donositi odluke, bez pritisaka.”

Sve što trebate znati o izborima na jednom mjestu Milanović oštro kritizirao val nasilja u Hrvatskoj: “To nije Hrvatska kakvu želimo”

O pobjedi na izborima i političkim protivnicima kaže: “Banalna je situacija. Oporba je imala osam godina, a nisu smislili ništa osim sintagme – korumpirani, izdajnici… Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga je rođena 1987., jesmo mi radi toga izdajnici? 2024.? Smiješne i anakrone teze koje bi nas vratile 100 godina unazad. Razočaran sam lijevim spektrom, imali su osam godina, a nisu ponudili ništa. O lopovluku može govoriti samo netko tko nema drugih ideja… Birači će odlučivati kome mogu pokloniti povjerenje. Unatoč zlogukim proročanstvima SDP-a prije četiri godine prošli smo bez 400.000 otpuštanja, stečajeva i ugroza obitelji, a to se dogodilo odlukama Vlade. Sigurno je moglo bolje, ali ako dobijemo povjerenje birača, nastavljamo raditi predano.”

“Ne može netko pretendirati da mimo izbora bude premijer. Došli smo u fazu demokracije da netko tko želi biti predsjednik Vlade, treba ići u kampanju. Zamislite da ja kažem da ću samo gledati mjesec dana što se događa, biti malo doma, umorio sam se, pa kad vi dobijete, onda ćete me staviti za premijera… To nije normalno”, rekao je komentrajući poteze Zorana Milanovića. “Tko će biti predsjednik Vlade, bit će predsjednik HDZ-a, tako sam govorio ranije. Odakle autoritet? Ne možete nemati poštovanje partnera i voditi Vladu. Pa nije to kompanija. Vlada nastaje iz povjerenja na izborima. Autoritet dolazi i izvire od povjerenja naroda. Sve drugo su pokušaji ispod razine… Treba se pošteno natjecati. Postoje načini kako, a ne ovako. Meni to totalno smiješno. Što da sam 2016. rekao – neću ja sučeljavanje? Budimo realni. Držimo se tradicije demokratske prakse. Stvari su toliko otišle gore da imati narativ da nam nikad nije bilo gore, stvarno je smiješno, to može samo netko tko ništa ne prati. Djeluje li vam da u Zagrebu ima drame? Ne vidim tisuće ljude koji su nesretni i viču da je najgora kriza.”

