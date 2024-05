Plenković o pregovorima s DP-om: Mislim da će nam trebati još nekoliko dana

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara u povodu obilježavanja Dana grada, a tom prilikom je dao izjavu za medije.

“Vlada godinama snažno podržava Vukovar”, započeo je Plenković.

Osvrnuo se na pregovore s Domovinskim pokretom. “Očekujemo nastavak razgovara, oni su stalni i intezivni, idem prema pronalaženju rješenja i približavanju stajališta.”

Petrov o današnjem sastanku Plenkovića i Penave: “Meni je zanimljiva jedna stvar”

“Mislim da će nam trebati još nekoliko dana, a danas je svečani dan”, kazao je Plenković. Kaže da nema ništa novog od jučer.

Komentirao je Mostov prijedlog kojim se traži referendum o zastupnicima nacionalnih manjina. “Jako loša ideja, ja je odbacujem, to je ozbiljna politička pogreška Mosta, ali nisu jedini koji se bave tom temom. Mislim da je Smerdel ispravno reagirao. Imamo dvije vrste stranaka – one koje su tu od početka i koje su prošle sve faze političkog sazrijevanja te su svjesne okolnosti donošenja Ustava, prava… U te stranke se ubraja HDZ. Postoje ove svježije stranke poput Mosta koje nemaju nikakvu relaciju i laknski dolaze pred mikrofon i nastoje razmontirati hrvatske pravne stečevine. Pokazuju da još nisu sazreli, to nije dobro za njih.”

Osvrnuo se i na jučerašnju konferenciju na kojoj je komentirao akciju EPPO-a, a tom prilikom je poručio kako istraživačko novinarstvo nije “lifranje informacija”.

“Nakon naše pressice su reagirali HND i jedna medijska kuća, što ne razumijem, nikog nisam osobno spoemnuo nego sam mislio na sustav lifranja informacija koje daju novinarima ne bi li kreirali agendu u društvu. Žao mi je ako se netko pronašao u tome”, kazao je Plenković.

“Milanović je taj koji krši Ustav”

Odgovorio je i na priopćenje predsjednika Zorana Milanovića. “Kršitelj Ustava kaže da sam se ja vratio u ustavne okvire? Ne, on je propustio imenovati Markića na puni mandat. Mi smo stalno unutar Ustava, on je taj koji ga krši.”

Što se tiče afere Geodezija, Plenković tvrdi da je u pitanju državni novac. “EPPO nalazi nadležnost u tome je li ili nije trebalo dosnimavanje. Je li trebalo ili ne, to će se vidjeti kad vještaci kažu je li trebalo ili ne nešto dodatno snimati.”

Javio se Milanović: “Dobro je što je Plenković postao opet svjestan da mora surađivati sa mnom”

“Nismo se mi borili da netko sebi uzme novce! Nitko nije od nas zainteresiraniji u borbi protiv korupcije”, dodao je. “Želimo da se istraži. Novci nisu iz europskog nego iz državnog proračuna, ali ako ih je netko pronevjerio, mora odgovarati. To je pitanje za DORH i USKOK gdje je njihova nadkežnost.”

Na upit je li zadovoljan kako Penava vodi Vukovar, kazao je: “Mislim da se gradonačelnik trudi, kao i svaki gradonačelnik, a mi mu kao Vlada pomažemo na realizaciji brojnih projketa.”

“Trebamo razgovarati. Bilo je tu i svakakvih plakata, pa što, pa smo tu… Svega je bilo”, dodao je Plenković uz smijeh.

Osvrnuo se i na prijedloge o velikoj koaliciji s SDP-om. “A kako? kako ćete koalirati… Imate SDP koji je svu retoriku sveo na borbu protiv korupcije. Evo ovaj slučaj EPPO-a, Geodezija, da je jedan od profesora bio šef gradske organizacije SDP-a u Velikoj Gorici prije 6-7 godina.”

“Ako SDP cijelu kampanju i postkampanju nastavlja tu difamirajuću retoriku, kako ćemo u koaliciju”, dodao je.

