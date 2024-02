Plenković odgovorio Milanoviću: Siguran sam da je on kandidat Rusije za glavnog tajnika NATO-a

Podijeli :

Borna Šmer/N1

Premijer Andrej Plenković je, zajedno s ministrima Olegom Butkovićem i Vilijem Berošem, sudjelovao na otvaranju novoizgrađene zgrade Bolnice za ženu i dijete u Rijeci.

Plenković se nakon ceremonije otvaranja obratio javnosti. Na početku je čestitao svima na ovom postignuću dodajući da se radi o jedinstvenom objektu.

Vidović Krišto pisala Milanoviću: Objavite sigurnosnu provjeru Turudića iz 2017.

Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića o Turudiću rekao je: “Vidim da je iskoristio poziv na svečanu sjednicu u Dubrovnik pa komentira temu koja ga žulja. Po dolasku u Zagreb jutros sam bio u uredu i dobio neke informacije od predsjednika RH, što je neobično, a vezano uz saznanja SOA-e o Turudiću. O tim sam dokumentima i ranije tražio izvješće, ako ima nešto što treba o Ivanu Turudiću znati. Nova provjera sad slijedi. On se referira na tajne izvide iz 2015., nema tu ništa spektakularno niti novih saznanja. Pitao sam danas Turudića ima li tu bilo što da su njegovi kontakti pogodovali Mamiću, on tvrdi da nema.

Očito iz političkih razloga izlazi s podacima koji su krajnje neobični jer smo na kraju procesa. Što se nas tiče, ako je to na što je mislio ovo što mi je dostavljeno danas. onda se situacija ne mijenja.

Siguran sam da je Milanović kandidat Rusije za glavnog tajnika NATO-a. Ne znam kakvu oni to kuglu gledaju da saznaju gdje tko ide”, dodao je odgovarajući na Milanovićeve komentare o Plenkovićevim ambicijima u Bruxellesu.

O izborima i štrajkovima

Na Hrebakovu izjavu da će izbori biti u travnju ili svibnju, Plenković je rekao: “Bili su u srpnju zadnji put, a hoće li biti tjedan prije ili tjedan poslije, to nije važno. Sve će biti u zakonskim okvirima.”

Sloković tvrdi da je reakcija sudaca malo predrastična, ali proziva i vlast: “Ovo sliči na raspad”

O štrajku nastavnika rekao je da štrajk najavljuju samo neki. Podsjetio je pritom na reformu plaća i na to da je cilj da svima plaće rastu, ali i da nije realno da svi budu zadovoljni. Pozdravio je odluku Udruge sudaca da obustavi mjere upozorenja. “Predlažem sucima da sjednemo idući tjedan i nastavimo razgovor što je realno napraviti do kraja mandata ove Vlade. Volja Vlade je pozitivna. Ovo je trenutak da pronađemo način, a da o velikim promjenama govorimo nakon izbora”, dodao je.

Na pitanje kako komentira val nezadovoljstva radnika, Plenković je rekao: “Ne bih rekao da imamo val. Da to imamo, ne bismo prošli kroz 2022. bez ijednog prosvjeda praktički. Val nezadovoljstva može biti samo fabriciran.”

“Orbanova praksa je loša, to smo mu rekli”

Komentirajući odluku Viktora Orbana rekao je: “Mislim da je praksa koju je uveo u zadnje vrijeme, loša, to smo mu svi rekli, on to zna. No, to je dio njegove kampanje.

Orban se oglasio nakon sporazuma EU-a: “Misija je izvršena”

Koncipirao ju je tako da što više otpora pruža, tp je on veći heroj doma i dobije više glasova. Drugo, imali smo sastanak u prosincu koji je bio politički važan. Imali smo dva scenarija – da ga se privoli da da suglasnot, što se dogodilo, a tu su najveću ulogu imale najveće zemlje. Izgubili smo šest tjedana, ali nismo izgubili dinamiku potpore Ukrajini. Kako je on sad to prihvatio umjesto u prosincu. ne vidim neku epohalnu pobjedu.”

O apsolutnoj zabrani pušenja Plenković je rekao da pušenje nije plus, da treba voditi računa o zdravlju, a oko zabrana će se razgovarati.

