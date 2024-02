Ovo su najopasnije pasmine na svijetu

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Staford koji je usmrtio 82-godišnju staricu u Zadru ponovno je otvorio temu opasnosti koju takva pasmina predstavlja. Dok će se jedni groziti od samog pogleda na takvog psa, drugi će upozoravati da je najveća odgovornost, a i krivnja, na vlasniku.

Staford nasmrt izgrizao staricu u stanu u Zadru, policija uhitila jednog muškarca Doznajemo nove detalje užasa u Zadru gdje je staricu izgrizao staford

Velike pasmine općenito su izazovnije od manjih, što je logično, no ne znači da su veći psi skloniji napadima od manjih. Samo, napad manjeg psa prođe u velikoj većini slučajeva nezamijećeno, a kod velikih pasa dovoljan je jedan napad da bi se zamijetio.

Također, neki psi su genetski skloniji agresivnijem ponašanju. Ili zaštitničkom. Zato, svaki budući vlasnik mora se dobro upoznati s pasminom i uz stručnu pomoć krenuti s treningom i odgojem od najranijih dana.

Posebno ako se radi o jednoj od 15 pasmina koje World Dog Finder navodi najopasnijima na svijetu. Jer, samo uz trud, odgoj i mnogo posvećenog vremena, pas će se razviti u dobrog i stabilnog.

1. Pit Bull

Kao pasmina, pitbull nije prepoznat, no dijeli se na četiri tipa – američki pit bull terijer, američki bully, stafordski bull terijer. Uzgajani su za borbe, ne samo s drugim psima nego i bikovima, otkud “bull” u nazivu. Oni su izuzetno snažni psi sa zastrašujuće jakim ugrizom, stoga nije čudno da ih se puno ljudi boji. Ovi psi su nekada imali nadimak “psi dadilje”, no nakon svih negativnosti, puno ljudi ih doživljava potpuno drugačije. Opasni su i mogu biti agresivni, no uz pravilan trening i ranu socijalizaciju, mogu postati sjajni kućni ljubimci.

2. Rottweiler

Inteligentni su i izuzetno dobri čuvari, ali se smatraju i kao jedna od najagresivnijih pasmina, stoga su im potrebni stalan trening i socijalizacija. Potreban im je i strog vlasnik koji će se znati odnositi prema njima. Nisu najbolji izbor za nove vlasnike pasa. Ako ih se pravilno odgaja od početka, mogu biti obiteljski psi i ljubimci općenito.

3. Presa Canario (Kanarski pas)

Veoma snažna, masivna i inteligentna pasmina koje vuče korijene s Kanara. Uzgajani su za čuvarske poslove. Potrebne su im rana socijalizacija i trening. Zbog jakog lovnog nagona, ne odgovaraju najbolje neiskusnim vlasnicima. Ako im se ne osigura dovoljno aktivnosti mogu postati destruktivni.

4. Fila Brasilieiro (Brazilska doga)

Veoma agresivna i zaštitnička pasmina, što sugerira i ime jer “filar” na portugalskom znači “primiti” ili “zgrabiti”. Nisu najbolji odabir za neiskusne vlasnike. Čak i uz socijalizaciju i trening ovi psi će uvijek biti primarno čuvari.

5. Njemački ovčar

Riječ je o jednoj od najpopularnijih pasmina današnjice, bez obzira što imaju reputaciju jedne od najopasnijih pasmina. Zbog karakteristika ovi psi se najčešće koriste u vojne i policijske svrhe. Radna su linija pa su im potrebne aktivnosti i okupacija kako ne bi postali destruktivni. Nisu najbolji izbor za nove vlasnike psa. Kao i svaka druga pasmina, mogu biti odlični obiteljski psi uz pravilan odgoj i socijalizaciju.

6. Doberman

Neustrašivi psi koji su uzgajani upravo da bi bili zastrašujući. Oni su izuzetno pametni i snažni psi koji će učiniti sve da bi zaštitili vlasnika. Većinom se koriste kao čuvari. Ako se ne odgajaju pravilno, mogu prouzročiti veliku štetu, no ako se pravilno odgoje, bit će obiteljski psi kakve samo možete poželjeti.

7. Kavkaski ovčar

Neustrašiv i oštar kada primijeti prijetnju, no veoma odan, nježan i dobar prema svojoj obitelji. Ovi psi se stoljećima koriste za čuvanje posjeda i stoke. Neće se ustručavati suprotstaviti čak ni medvjedu ili vukovima. Nisu najbolji izbor za neiskusne vlasnike pasa.

8. Wolfdog (hibrid vuka i psa)

Rezultat su križanja sivog vuka s psima. Imaju zaštitničke instinkte i mogu biti izuzetno divlji i nepredvidivi. To je i očekivani rezultat križanja psa s divljom životinjom. Ovakvi psi traže iskusnog vlasnika s čvrstim karakterom koji će se znati odnositi prema njima. Napravite kvalitetno istraživanje prije nego odlučite nabaviti ovakvog psa. Vlasništvo i uzgoj ove pasmine je zabranjeno u mnogim zemaljama.

9. Boerboel (Južnoafrički mastif)

To je rijetka i izuzetno opasna pasmina. Oni su zastrašujući psi, no izuzetno dobri čuvari kuće i posjeda. Južnoafrički mastifi su veoma svestrani te ih je lako trenirati. Vole provoditi vrijeme sa svojom obitelji. Trening i socijalizacija bi trebali početi rano kako bi se ovaj mastif razvio u psa koji se dobro ponaša.

10. Dogo Argentino (Argentinski pas)

Uzgajani su za lov na veliku divljač i smatraju se veoma opasnom pasminom, no jako se dobro slažu s djecom, posebno ako su odrastali zajedno. Ova je pasmina zabranjena u mnogim zemljama.

11. Bulmastif

Snažni, oštri i energični psi. Odlični su čuvari s prirodno urođenom agresivnošću. Izuzetno su pouzdani i poslušni kada su pravilno trenirani. Rana socijalizacija je nužna za izbjegavanje potencijalno neugodnih situacija u budućnosti.

12. Aljaški malamut

Ova se pasmina primarno koristila za vuču saonica te kao pomoć u prenošenju teškog tereta. Oni su sposobni preživjeti na ekstremno niskim temperaturama. Izuzetno su pametni i imaju izražen lovni nagon. Većini ljudi ih je teško trenirati. Potreban im je iskusni vlasnik koji će ih trenirati i socijalizirati od rane dobi kako bi maksimalno suzbio njihovu agresivnost. Sporo uče te će prilikom treninga biti potrebna velika doza strpljenja.

13. Tosa

Pasmina nastala u Japanu, a koristila se prvenstveno za borbe, zbog čega je u mnogim zemljama zabranjena. Sjajni su čuvari i odani obitelji, ali s ovim psima treba jako mnogo rada i strpljenja od najranije dobi.

14. Bokser

Obično su zaigrani i dobri obiteljski ljubimci, ali riječ je o lovnim psima te se danas većinom koriste kao čuvari. Izuzetno su odani i učinit će sve da zaštite obitelj, tako da svoju “opasnost” limitiraju na ljude i životinje koje smatraju prijetnjom. Mogu biti izuzetno tvrdoglavi stoga bi trening trebao biti konstantan. Također im je potrebno dosta aktivnosti da bi bili sretni.

15. Sibirski haski

Uzgajani su kao radna pasmina. Imaju visoku razinu energije i treba im vlasnik koji će znati kako tu energiju usmjeriti na nešto pozitivno. Imaju tendenciju biti divlji stoga je rani trening neophodan. Imaju izuzetno visok lovni nagon stoga ih nije pametno ostavljati same s drugim životinjama.

Među opasnim pasminama su i akite, cane corso, aljaški malamuti, newfoundlandi i druge velike pasmine. Ali, vrijedi ponoviti, čak i najopasnije pasmine se mogu razviti u dobre i stabilne pse ako se s njima radi i ima strpljenja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ne ide u istražni zatvor: Vlasnik staforda koji je usmrtio 82-godišnju ženu branit će se sa slobode Liječnik objasnio koju hranu treba izbjegavati kako biste snizili kolesterol