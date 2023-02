Podijeli :

Izvor: N1 / Anka Bilić Keserović

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade odgovarao je na pitanja novinara.

O inflaciji

Dobrom je ocijenio vijest o padu inflacije, prva otkako je Hrvatska u eurozoni.

“Vjerujemo da će se cijena stabilizirati i da ćemo dogodine u ovo doba govoriti o stopi inflacije od oko 6 posto”, rekao je Andrej Plenković.

Inflacija na 12,7 posto Inflacija u eurozoni na 8,5 posto

Upitan zašto u Hrvatskoj cijene rastu, a svugdje padaju, Plenković je rekao da nema svađe između Vlade i trgovaca.

“Teza koju smo rekli prije mjesec dana, nema nikakvog razloga da bi netko pretjerano zaokruživao cijene. Vidjeli ste i po vijestima Inspektorata da je tu bilo ne zaokruživanja, nego neopravdanog dizanja cijena”, rekao je Plenković.

Ponovio je da je Vlada u vrijeme najveće krize ostvarila dva strateška interesa, a to je članstvo u eurozoni i Schengenu.

“Očekujemo da se ne koristi kontekst globalne krize i kontekst zamjene kune s eurom za dizanje cijena. Tu ćemo jako paziti jer vidimo da u nizu država članica EU-a, taj trend spuštanja stope inflacije ide prema dolje. Prosjek europodručja je 8,5. Mi smo na 12,7. Četiri članice su iznad. Postoji niz članica srednje i istočne Europe koje imaju višu stopu nego mi, a nisu ušli. Dakle, oni koji nisu ušli u eurozonu imaju još goru stopu inflacije nego mi”, rekao je Plenković.

Premijera su novinari pitali o rastu cijena plina i struje.

“Mi smo zadužili ministre da pripreme i analiziraju situaciju za nakon 1. travnja. Poanta je bila da djelujemo na vrijeme i prođemo kroz jesen i zimu bez većih problema”, rekao je Plenković.

O porukama

Upitan je li zbog poruka u aferi AP bio pozvan na obavijesni razgovor, Plenković je rekao da nije. “Prije otprilike dva tjedna na jednoj je televiziji bila sakrivena anketa na kojoj mi imamo 30 posto, a SDP 11 posto. Nakon te sakrivene ankete nastaje potpuni kaos opozicije. Što je logično. Oni su na koljenima, sve bitne teme je riješio HDZ, ušli u europodručje, u Schengen, suzbili krizu, dosegli investicijski kreditni rejting, imamo najveći broj zaposlenih, najmanji broj nezaposlenih, 40 posto višu plaću nego kad smo došli. I oporba nema što i ovo je strategija da kreiraju svaki dan neku netemu da bi se kreirao kaos. Kao što je i ova tema o pomorskom dobru. Niti je zakon još kreiran, ići će u prvo čitanje, ići će u drugo čitanje, ali ne, okvir je ‘HDZ krade plažu’. Kakve su to gluposti? Predvodnici su ovi iz Možemo! i Zagreba. Oni su sada postali glavni za more i priobalje. Onda profesor Sakoman, izlazi s temom u kojoj doslovno ide optužiti sina ministra Medveda”, rekao je Plenković.

Hrelja o aferi AP: Vrlo neugodno, ali na koaliciji nismo imali dodatnih pitanja Nobilo o aferi: Mjere su pukle kad su ljudi iz kabineta Plenkovića upali u njih

Teze je da su pukle mjere od Rimac jer se netko od ovih ljudi našao kao tema poruka. Tema je kaos, rekao je Plenković.

“Ponedjeljak. Naš poglavica opozicijski, Milanović, brutalno izvrijeđa vašeg kolegu. 40 minuta torture. Citiram gospodina Hrstića. Ja to nisam gledao, ali sam čitao kolumnu u kojoj je posljedica da njegovi savjetnici dozivaju veleposlanike jedne zemlje koja je spomenuta i kažu, joj, oprostite, bio je lapsus. Lapsus. 40 minuta stavova o Rusiji, Ukrajini, Srbiji, Kosovu. I onda neki politički tjednik, tu večer kad izlazi, ignorira Petrinju. Nema ni retka, nula, zero. Jedne rečenice nema o nastupu poglavice u Petrinji i stavova koji ruiniraju vanjskopolitički kredibilitet Hrvatske. To ništa. I onda ide operacija spašavanja našeg poglavice. Da skrenemo pozornost, jer su čak i oni vidjeli da je lapsus tako velik, kao Himalaja i da ga ne možemo spasiti nikako nego da prebacimo fokus na HDZ. Taj isti tjednik izvlači iz gliba gradonačelnika Zagreba u komentarima. Zločesti ovi koji rade u smeću i Čistoći, on dobar, njemu se podmeće. Ništa o napadu na vašeg kolegu u Petrinji, sve baci glib na HDZ, a izvlači iz Čistoće gradonačelnika. I sad se mi neiskusni moramo loviti za taj parangal. Pa naravno da nećemo”, rekao je Plenković.

“I danas taj Hajduković, koji je došao plakati meni i Božinoviću kad su mu provalili u stan u Osijeku ili gdje već živi, on sad kaže daj kaznene prijave”, rekao je Plenković.

Upitan može li za sve suradnike dati ruku u vatru da tu nema ništa nezakonito, Plenković je rekao da nije na njemu da to radi.

“Imate izjavu glasnogovornika Vlade koji sve kaže, u detalje, imate izjavu Hrvatskih šuma, ali ne”, rekao je Plenković.

“Čisti target, Zvonko, Marko, direktno napadaju tko je kome blizak, tko je politički borben, tko se spreman fajtati s nama, e, njega ćemo nagaziti”, rekao je Plenković.

“Po toj analogiji, kako se na javnom natječaju od svih u Splitu, baš ova Đerek zaposlila. Oni dolje svi ucviljeni, moraju ići u Njemačku sada, a ona se zaposlila. Je li to tema?”, upitao je.

Upitan je i razumiju li ljudi oko njega i on da ljudi drugačije reagiraju na samo ime i prezime. “Ja mislim da je najbolje da se mi izuzmemo od posla koji imamo. Okrećem da vam objasnim o čemu se radi. Zašto je nešto za što mi znamo da postoji 5 mjeseci, jedna druga kuća krajnje nesklona nama je to provjeravala i nije objavila. Ovi su išli spašavati poglavicu iz gliba i pijeska. Bitno je tajming, kontekst, trenutak, način, okvir, oprema. Novina, koja ima 6 godina 1500 članaka direktno protiv mene, koja vadi ovoga iz Čistoće da ga opere, ovoga ne spominje i ima 150 stranica protiv HDZ-a. To je bit. To nije nikakvo nepristrano, neovisno, slobodno novinarstvo, to je politička agenda spašavanja jataka koji je počinio lapsuse u Petrinji i koji nas sramoti”, rekao je Plenković.

“Mi smo u političkoj bitci i u toj političkoj bitci oporba koja je na podu koristi apsolutno sve. A nismo ni mi baš vesla sisali pa da nećemo rastumačiti ljudima što se događa”, rekao je Plenković.

Upitan je li prije znao za te poruke, Plenković je rekao: “Ne, pa kako bih ja to znao. Što mislite, da imamo CIA-u, SOA-u da provjerava te poruke?”

Zlata Đurđević o aferi AP: Ovo su ključni postupci za vladavinu prava Filipović o aferi SMS: Spreman sam na razgovor s institucijama

Na pitanje je li svoje suradnike pitao kakve su to poruke, Plenković je rekao da nije bitno je li njemu nešto normalno ili nije, nego da je bitno da se raščisti.

“Godinu i pol dana je do izbora, oni moraju kreirati kaos. Ovo nije nešto što se dogodilo spontano i netko se o tome domunđava. Pa hello”, rekao je Plenković.

“Opozicija prema Vladi će u narednih godinu i pol dana bacati sve u eter ne bi li kreirali atmosferu da država ne funkcionira i da nešto nije u redu. Moja je zadaća, kao što je bila svih ovih 7 godina da iz svih ovih kriza vodimo državu naprijed i u bolji standard”, rekao je Plenković.

Na pitanje što mu znači poruka USKOK-a da i dalje traju izvidi, Plenković je rekao da njemu ne znači ništa. “Ja niti ih pritišćem, niti ih pitam, niti znam što rade i na koji način. Borba protiv korupcije podrazumijeva neovisnost pravosudnih institucija. Institucije ne mogu biti neovisne ako rade pod pritiskom predsjednika, oporbenih stranaka… One moraju djelovati u okviru svoje nadležnosti. To je ogromna razlika”, rekao je Plenković.

Za oporbu je rekao da kreiraju realnost koja nije istinita te da ništa nisu napravili, a da se izbori bliže.

Raspitivati je jedno, utjecati je nešto drugo. Ja imam komunikaciju sa svima o onome što je meni bitno. Razumijete? Mi svaki dan donosimo kadrovske odluke. Imenovali smo i danas neke ljude u neka tijela za koje nikad nisam čuo. Ta fama oporbe da se ne može ići na toalet da ja to ne znam je smiješna. Ja ću njima čestitati kad dođu s postignućima poput naših. Koji je njihov legacy? Mi znamo što će iza našeg rada ostati, iza njihovog ništa osim difamacije neće ostati, rekao je Plenković.

“Ministri imaju uputu da budu najžešći prema opoziciji i da se bore maksimalno, ne da se izuzmu od borbe, nego da se bore za postignuća onoga što mi radimo i da dobiju potporu i da se to vidi u rezultatima rada Vlade i u potpori građana”, rekao je Plenković.

