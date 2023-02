Podijeli :

Izvor: N1

Silvano Hrelja gostovao je u Novom danu.

Na početku mu je postavljeno pitanje je li “afera AP” i poruke koje se objavljuju tema koja nema značaj.

“Razgovarati i analizirati u javnosti se može sve definitivno, ali relevantno je to što će istražni organi otkazati i kad to bude činjenično stanje, onda se može i odlučivati. Do onda je to samo bura u čaši vode”, rekao je Silvano Hrelja.

Dan nakon Milićeve poruke prijatelj mu dobio ugovor za posao. Oglasio se i Milić “AP je šef u zapošljavanju u Hrvatskim šumama: Zašto je još na slobodi?”

Upitan postoji li ozbiljna razlika s porukama Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića u odnosu na ove koje su sada izašle u javnost, Hrelja je rekao da on ne misli da postoji, “ali to ne znači da istražitelji ne vide razlike”.

“To nije u našoj moći i nemamo tu informaciju. Prema tome, vjerujem u taj sustav Državnog odvjetništva i njihove istražitelje. Što će se pokazati, to ćemo vidjeti, ali država mora funkcionirati dok se to ne dokaže”, rekao je.

Objasnio je i predstavlja li ova afera problem za parlamentarnu većinu. “Neugodno je, i onima koji su prozvani i nama koji to slušamo, ali nekad moraju stisnuti zube, pretrpjeti sve ovo i fokusirati se na rezultate i ciljeve”, rekao je Hrelja.

Premijer Andrej Plenković rekao je da su na koalicijskom sastanku svi upleteni u aferu govorili o tome.

“Svi su dali svoj stav, nitko od članova parlamentarne većine nije postavljao dodatna pitanja niti javno posumnjao i tako je ta rasprava završila”, rekao je Hrelja.

Objasnio je i zašto koalicijski partneri nisu postavljani nikakva dodatna pitanja. “Jer su bili iscrpni u razgovorima i sve što je rečeno djeluje vrlo realistično. Njihova priča djeluje logično, a da je neugodno, uvijek je neugodno o tome pričati da je nečija poruka izašla u javnost i da ga na neki način optužuje ili inkriminira, mada se to ne može reći do jasnih istraga”, rekao je.

On, kako je rekao, ne prosljeđuje poruke oko zapošljavanja. “S obzirom da se bavim većinom umirovljenicima, nemaju potrebe za nikakvim zapošljavanjima, ali sigurno šaljem poruke u kojima upozoravam ministre na nelogičnosti i nefunkcioniranje sustava i to vrlo jasno. S tim nemam problema i moj mobitel može pogledati tko god hoće”, rekao je.

“Mi smo izabrani i tu intervenciju tražimo u ime nekoga tko nam se obratio. Zato su nas ljudi i zabrali. Ne vidim tu problem, osim što smo mi ubrzali proces. To je utjecaj da se stvari riješe, a ne utjecaj i moć. Ne mislim da imam neku preveliku moć ni osobno, kao ni saborski zastupnici da imaju neku moć da oni nešto mogu riješiti. U njihovom opisu poslova i dužnosti nije da oni imaju moć nešto napraviti ili nekoga prisiliti, ti neki drugi koji imaju moć mogu na to utjecati”, rekao je Hrelja.

Raspudić: Što taj Milić misli koliki je prosječan IQ ljudi u Hrvatskoj? Bačić o SMS porukama: Ako je to trgovina utjecajem, ja već danas mogu doma

Dodao je da on komunicira i s premijerom i s ministrima i da je to normalno. “Na kraju krajeva, većina i po klubovima i u Vladi i po institucijama su umreženi telefonima, imaju nesmetanu komunikaciju bilo da se radi o samom dnevnom redu, o temama, bilo da se radi o određenim drugim situacijama, pozivima na sastanak, da, to je tako i to je današnje vrijeme. Tu stvarno ne vidim ništa sporno”, rekao je.

“Javnost je kivna na sve ono što ih muči. Ja se mogu pravdati deset puta da to nikad nisam koristio, ali meni neće vjerovati jer sam dio političkog establišmenta”, rekao je.

Na komentar da ljudi koji se pobune protiv sustava najčešće završe kao zviždači, koji ostaju bez posla i kojima je ugrožena egzistencija, Hrelja je rekao da to nije uvijek tako.

“U ovoj zemlji se previše mirimo s postojećim stanjima i nismo spremni dignuti bunu, osporiti natječaj i tako dalje. Ja sam bio i kolovođa i bundžija i vodio prosvjede na ulici i nije mi se ništa u životu dogodilo ako sam se borio za prave stvari. Prema tome, ne možemo na osnovu jednog čovjeka koji je kao zviždač loše završio reći da se ne možemo boriti. Ovo društvo je kontaminirano tim načinima i zapošljavanja i utjecaja i svega i naravno da se moramo mijenjati, od školskog sustava do vrha i to ovisi o građanima, koga će izabrati”, rekao je.

Što se pravosudnog epiloga tiče, ono dugo traje i ta će se “trakavica nastaviti”, smatra Hrelja.

“Ja sam u toj priči i znam da se ništa epohalno neće vrlo brzo dogoditi. I da sad imamo ostavku Vlade i nove izbore, opet bi se ova priča ponovila za šest mjeseci”, rekao je Hrelja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.