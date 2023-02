Podijeli :

Izvor: N1

Odvjetnik Borisa Miloševića Anto Nobilo u N1 Studiju uživo komentirao je najnovije informacije u aferi AP.

Komentirajući sličnosti između afere AP i one u kojoj je optužen bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević, Anto Nobilo je rekao:

Hrelja o aferi AP: Vrlo neugodno, ali na koaliciji nismo imali dodatnih pitanja Ahmetović: Plenkovićev žeton na N1 drobi o korupciji. On se, vidimo, promijenio

“Milošević je druga priča, nema sličnosti. Sličnosti s Aladrovićem ima, ali na način da su ovo ozbiljnije stvari nego Aladroviću. Ovo je ozbiljno jer su ljudi na visokim i utjecajnjim mjestima i sadržaj govori da se radilo o intervenciji. Ne kažem da se radilo o kaznenom djelu, ali trebalo je izvidjeti sve na kvalitetan način i utvrditi što se događalo. Vidim elemente da se naprave izvidi.”

Na pitanje znači li to da izvidi uopće nisu napravljeni, rekao je:

“Nisam siguran jer da su napravljeni, bilo bi normalno da je netko Milića saslušao, saslušao aktere, u tvrtkama gdje su se zapošljavali izuzeo dokumentaciju da se vidi kad je tko zaposlen, je li bilo u skladu sa zakonom, itd. Ali nema informacija da je na terenu provjereno ono što piše u SMS-ovima. Ne vidim da su išta provjerili. Ne vidimo da su u Šumama izuzeli dokumentaciju, obavili razgovore, nema nijednog elementa da bismo mogli reći da su izvidi obavljeni.”

Je li moguće da se dvije godine poslije obave izvidi vezani uz ovu temu? “Naravno da može”, rekao je Nobilo i dodao: “Uvijek može. Imamo primjer Žalac gdje su izvidi bili, zaključeno je da nema ništa, pa je europski tužitelj uzeo predmet i došlo je do optužnice. Sud nije involviran u izvidnim radnjama.”

Komentirajući jučerašnje priopćenje Uskoka rekao je:

“To je PR-ovska priča da se zaštiti USKOK i DORH od kritika medija da dvije godine nisu ništa napravili. Oni to rade navečer, van radnog vremena – vidi se da se radi o nuždi, a nitko to ne može provjeriti. Kad imate puno stranica, onda se radi trijaža kao u bolnici – ono što je najvažnije. Ako je sumnja da je kazneno djelo na vrhu vlasti, to je prioritet, to se odmah obrađuje. Priča o toliko stranica je samo priča.”

Ima li razlike između Milićeve prepiske i poruka Aladrovića i Miloševića? Filipović o aferi SMS: Spreman sam na razgovor s institucijama

Na pitanje je li moguće da izvidi traju dvije godine, rekao je: “Ne, to nije moguće. Ne možemo dokazati, ali ovi koji su sad u igri, previsoko su i preblizu Plenkoviću, mislim da ih nitko nije ima namjeru ozbiljno ispitati i istražiti. Naravno da je to namjerno, nisu se usudili. Kad su mjere pukle? Kad su ljudi iz kabineta Plenkovića upali u te mjere, onda su te mjere naglo pukle, kod Rimac. Ti ljudi u političkom smislu imaju veću težinu od ministra. DORH-u je problem nastupati kad se dođe do vrha.”

O tome što bi se moglo događati dalje, istaknuo je: “Meni nije ključan kazneno-pravni aspekt svega jer možda ima, možda nema kaznenog djela. Ovo je odlična prilika da se vidi kako funkcionira Hrvatska – Hrvatska funkcionira kao partijska država, kao klijentelistički kapitalizam gdje lovočuvara pripravnika ne možete zaposliti ako stranka ne da suglasnost. Imamo sustav partijskih država i to je nažalost i kod opozicije ako u lokalnoj zajednici osvoji vlast, isto funkcionira. Podobni dobiju mjesta, a ne najbolji.”

Na kraju je još objasnio da, kad se radi o visokim dužnosnicima, oni nemaju potrebe postavljati direktna pitanja ili davati upute o zaposlenju. Dovoljno je pitati “kako je” neki kandidat. “Dovoljno je da direktor institucije prepozna da iza te osobe stoji visoki dužnosnik i on zna što mu je činiti. To je sustav.”

Smatra da sada ne može doći do uhićenja te misli da će se kazneni postupci izbjeći.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.