Plenković o podizanju cijena: Analizirat ćemo podatke, svi mehanizmi su tu

U povodu obilježavanja 33. godišnjice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u gradu Splitu, održava se svečana sjednica zbog koje je u Split stigao i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Na temu povećanja cijena i ultimatuma koji su poslali trgovcima da do danas vrate cijene na one prije Nove godine, Plenković je kazao:

“Idemo korak po korak. Svi mehanizmi su tu. Pažljivo ćemo analizirati sve podatke koje prikupe službe. Jedan dio aktera je vratio cijene i nakon naših političkih poruka i nakon nalaza inspekcijskih službi.”

Danas istječe Vladin ultimatum trgovcima koji su podigli cijene. Što s kaznama? Plenković trgovcima dao rok do petka da spuste cijene: “Nećemo oklijevati”

Izjavu Nataše Tramišak da nije dobila obrazloženje zašto je smijenjena nije želio komentirati. Rekao je da je Ivan Anušić bio za Branka Bačića, ali i jedini član Predsjedništva stranke koji nije bio za smjenu Tramišak.

Ponovio je da dobro ide nekonstrukcijska obnova i obnova višestambenih zgrada, ali da konstrukcijska obnova ide sporo i da će raditi na ubrzanju toga.

Odgovarajući na novinarska pitanja, dotaknuo se i splitskog gradonačelnika Ivice Puljka za kojeg je kazao:

“To je čovjek koji je u stanju reći da su mu Schengen i euro dobra vijest. Oni koji nisu dali nikakav doprinos, a on je jedan od njih, nemaju element identifikacije. Onda se prema tome odnosi kao prema nekoj vijesti. Meni je jučer estonska premijerka uz zagrljaj i poljubac iskreno čestitala, a ja nikog iz oporbe nisam čuo da nam je čestitao.”

Upitan je i za komentar izjave jednog od utemeljitelja HDZ-a da bi trebalo preispitati suradnju s Domovinskim pokretom.

“Kad je netko sebi u naslov stranke stavio DOmovinski pokret, a u stanju je za razliku od ovih lijevih koji se nisu uključili u glasovanje o misiji pomoći Ukrajini, onda jako dvojim o njihovoj upućenosti, motivima, znanju, vrijednosnim odabirima. To su odabiri koje za stranke koje pretendiraju imati domoljubni imidž, to su porazni, katastrofalni odabiri. To ozbiljne političke stranke ne rade, to je ključna razlika između HDZ-a i političke sitneži”, rekao je Plenković te dodao da oni ne drže HDZ na vlasti.

