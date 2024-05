Kako će izgledati konstituirajuća sjednica Sabora

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Mjesec dana nakon održanih parlamentarnih izbora, u četvrtak, 16. svibnja na Trgu svetog Marka održat će se prva, konstituirajuća sjednica novog, 11. saziva Hrvatskog sabora.

Sabor je na prvo zasjedanje sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. S obzirom da parlamentarna većina nije upitna, za očekivati je da će se Sabor u četvrtak i konstituirati, odnosno da će za svog predsjednika treći put izabrati Gordana Jandrokovića.

Kao predsjednik prošlog saziva, Jandroković će voditi sjednicu do svog ponovnog izbora, jer tako nalaže saborski Poslovnik.

Osim predsjednika, Sabor bi na prvoj sjednici mogao izabrati i pet potpredsjednika, među kojima će Furio Radin biti iz redova nacionalnih manjina, a Ivan Penava iz Domovinskog pokreta. Željko Reiner biti će potpredsjednik Sabora iz redova HDZ-a. Dva potpredsjednička mjesta pripadaju oporbi.

Izbor Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Nakon izbora predsjednika, Sabor mora izabrati Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) koje će podnijeti izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih zastupnika.

MIP podnosi i izvješće o zastupnicima koji su dali ostavke na zastupničku dužnost ili stavili mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti koja je nespojivu sa zastupničkom dužnošću, kao što je primjerice dužnost ministra ili državnog tajnika, župana i slično, te imenima osoba koje će ih mijenjati u saborskim klupama.

O tome, prema Poslovniku, moraju obavijestiti predsjednika Sabora 24 sata prije početka prve sjednice na kojoj, umjesto zastupnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje, sudjeluju njihovi zamjenici.

Polaganje prisege

Novoizabrani zastupnici zatim će položiti svečanu prisegu kojom započinju obnašati zastupničku dužnost, a istodobno će prestati mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora.

Svi će zastupnici prisegnuti da će svoju dužnost obnašati savjesno i odgovorno, da će se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da će se zauzimati za svekoliki napredak države. Na konstituirajućoj sjednici može se izabrati i Odbor za izbor i imenovanja.

Prva sjednica novog saborskog saziva održava se šest dana nakon što je predsjednik Republike dao mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću koji mu je donio 78 potpisa potpore.

Glasanje o povjerenju Vladi možda već u petak

Iako ju je sazvao, predsjednik Milanović vjerojatno neće doći na prvu sjednicu. Nije došao ni 2020., što je bio prvi slučaj u povijesti konstituiranja Sabora da predsjednik nije sudjelovao. Unatoč najavama da bi se to moglo dogoditi još ovaj tjedan, za sada se ne može precizirati kada će Plenković Saboru predstaviti svoju treću vladu.

Sam Plenković je kazao kako bi, “teoretski“, glasovanje o povjerenju novoj Vladi moglo biti već u petak, no da prije toga treba donijeti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava te kada on stupi na snagu onda se može predstaviti Vlada. Budući da ta procedura ne zahtjeva samo političku volju Sabora nego i potpis predsjednika Republike, ukoliko on to napravi odmah onda se može i predstaviti Vlada, kazao je.

Tim će se zakonom operacionalizirati dogovor HDZ-a i DP-a po kojemu će nova vlada, umjesto 16 imati 18 ministarstava, među njima i nova za demografiju i održivi razvoj.

Novi saziv Sabora od jeseni na novoj adresi

Deseti saziv Hrvatskog sabora raspušten je sredinom ožujka, izbori za 11. saziv održani su u srijedu, 17. travnja i na njima je relativnu pobjedu izborio HDZ. Od 151 zastupnika, HDZ s partnerima ima 61, SDP s partnerima 42, Domovinski pokret 14, Most 11, Možemo 10, po dva IDS i Nezavisna platforma sjever te Fokus jedan. U Saboru će sjediti i osam zastupnika nacionalnih manjina.

Dogovorom s 12 zastupnika DP-a, četvoricom zastupnika nacionalnih manjina i Vesnom Vučemilović, HDZ ima potporu 78 zastupnika.

Prva sjednica novog saziva održati će se u zgradi Hrvatskoga sabora na Trgu svetoga Marka koja bi uskoro trebala krenuti u temeljitu obnovu. Selidba na zamjensku lokaciju, u vojarnu na Črnomercu, predviđena je tijekom ljetne stanke.

