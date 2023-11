Reakcije na Anušićevo imenovanje: “Plenkoviću je bolje unutarnje neprijatelje držati bliže sebi”

Podijeli :

Donosimo prve reakcije na objavu premijera Andreja Plenkovića da će novi potpredsjednik Vlade i ministar obrane biti osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji će naslijediti Marija Banožića, smijenjenog nakon što je skrivio prometnu nesreću s poginulom osobom.

HDZ-ov koalicijski partner HSLS kaže da će podržati Anušića za novog ministra obrane, a predsjednik te stranke Dario Hrebak dodaje i da je to dobar politički potez uoči parlamentarnih izbora.

“Smatramo da Anušić ima sve političke predispozicije da to doista bude i da osim dobrog i uspješnog župana bude i uspješan ministar. Mislim da je s ste strane, s obzirom da je imao važnu ulogu u Domovinskom ratu, pokazao se kao uspješan župan, nema zapreke da će biti jednako tako uspješan ministar”, rekao je Hrebak te dodao:

“No ovo donosi i jednu određenu političku prednost, mislim da je to dobar potez Andreja Plenkovića, na taj način pokazuje zjaedništvo u HDZ-u, a s druge strane mislim da najviše razloga za brigu ima gospodin Ivan Penava koji očito neće biti baš oduševljen jer neće mu na izborima Anušić biti lak protivnik. Mislim da će to biti veliki okršaj Anušića i Penave i da je to u biti najbolji politički potez Andreja Plenkovića. Preko Anušića može neutralizirati Ivana Penavu i Domovinski pokret.”

Sandru Benčić (Možemo!) imenovanje Anušića nije iznenadilo.

“Nije iznenađenje. Samom činjenicom da je iz Slavonije to se očekivalo. A Plenkoviću je bolje unutarnje neprijatelje držati bliže sebi. Na ovaj način je pacificirao Anušića. Sigurno će, kad dođu izbori, biti manje manje otpora kad je član Vlade, nego kad je bio župan”, rekla je Benčić.

Što se tiče odnosa novog ministra s presjednikom Zoranom Milanovićem, Benčić je rekla da ju nije briga za osobni odnos. “Želim da surađuju.”

“Unutarstranačko peglanje”

SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk našalio se da će, obzirom da Anušić postaje i potpredsjednik Vlade, Uži kabinet postati “malo širi kabinet”.

“Vidim dio unutarstranačkog peglanja, postavljanja unutarstranačke ravnoteže. S obzirom da je Anušić znao iskazivati drugačije stavove od premijera, povući ću se pola koraka unazad što se tiče odnosa prema vrhovnom zapovjedniku i bespogovornog slušanja predsjednika Vlade. Sad imamo šest potpredsjenika Vlade, možda da razmisli da poveća broj na osam. Morat će proširiti Uži kabinet, sad će to bit malo širi kabinet”, rekao je SDP-ovac o izboru novog ministra.

