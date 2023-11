Plenković objavio: Anušić novi ministar obrane i potpredsjednik Vlade

Podijeli :

Karlo Klasic / Pixsell

U Banskim dvorima održane su u ponedjeljak konzultacije s kandidatima za funkciju ministra obrane, nakon što je Mario Banožić u subotu razriješen dužnosti zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba. Novi ministar i potpredsjednik Vlade bit će Ivan Anušić, objavio je na konferenciji za medije predsjednik Vlade Andrej Plenković.

On je na početku pressice podsjetio zbog čega je u subotu razriješio Banožića. Zatim je rekao da su jutros održane konzultacije u HDZ-u te da je za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade predložio Ivana Anušića koji je dobio potporu i u stranci i od partnera. “Vjerujem da će on vrlo kvalitetno obavljati dužnosti ministra obrane do kraja mandata naše druge Vlade.”

Donosimo biografiju Ivana Anušića, Banožićevog nasljednika na čelu MORH-a

“Što se tiče procedure, uputit ću pismo predsjedniku Sabora, vjerujem da će se sazvati nadležni Odbor, pretpostavljam u srijedu. Što se tiče glasanja, ono je predviđeno za četvrtak. Kako sada stvari stoje i s obzirom na značaj ministarstva obrane kao resora, ne želimo da više od nekoliko dana imamo ovaj privremeni režim upravljanja”, govori Plenković dodaju da očekuje potporu na plenarnoj sjednici u četvrtak.

Mato Lukić mijenjat će Anušića na mjestu osječko-baranjskog župana do kraja mandata, kaže premijer.

“Mi smo izabrani u istom timu, on je potpredsjednik HDZ-a. Taj najuži tim dobio je veliku potporu u ožujku 2020.”, kaže Plenković na pitanja o tome kako će surađivati s Anušićem s obzirom na njihova neslaganja u prošlosti.

“Logično da je Ivan, s obzirom na svoje veliko iskustvo, ima sve reference da bude ministar obrane, uklopit će se u tim i funkcionirati kao i do sada”, kaže premijer.

Na pitanja o bivšem ministru Banožiću, Plenković kaže da ne zna je li Banožić bio na fešti u petak navečer, a na pitanja o rezultatima testova krvi kaže: “Pitajte nadležno državno odvjetništvo.” Plenković kaže i kako ranije nije čuo za nikakvu prometnu nesreću koju je Banožić izazvao ranije.

Premijer je komentirao i slučaj hrvatskih navijača u Grčkoj. Kaže kako će uskoro biti objavljene dobre vijesti o ovom slučaju, a da to nije saznanje o tome da se na nožu kojim je ubijen navijač AEK-a nađen DNK grčkog navijača.

Plenković je govorio i o izdavanju trezorskih zapisa za građane. Podsjetio je na dizanje kreditnog rejtinga Hrvatske te na uspjeh u izdavanju državne obveznice. Ovo je, kaže, nova prilika za građane koji tijekom narednog tjedna mogu kupiti trezorske zapise s prinosom od 3,75 posto. Uvjeren je, kaže, da građani imaju povjerenja u državne financije.

