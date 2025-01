Bressan o testu na Medicini u Rijeci: Šokiralo me da to žele uvesti na fakultet

Podijeli :

N1

Liječnik obiteljske medicine iz Rijeke i predsjednik Nadzornog odbora KOHOM-a Leonardo Bressan, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je probleme na medicinskom fakultetu u Rijeci i one oko primarne zdravstvene zaštite.

Naime, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci od ove godine kao dio upisnog postupka brucoša uvodi test situacijske prosudbe koji se sastoji od motivacijskog razgovora i provjere psihomotoričkih sposobnosti, a provodit će se za kandidate koji žele upisati sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina, objavio je Novi list.

Predsjednica KoHOM-a za N1 otkrila što će obiteljski liječnici napraviti ako ne dobiju što traže

“Lokalni mediji su prenijeli informaciju da se od ove godine uvodi poseban način studiranja budućih studenata medicine, koji bi željeli pristupiti upisnom postupku. Takav test predviđa i nekakvu provjeru da li budući student može hodati navodno gore, dolje, lijevo, desno, naprijed, nazad… I nekakav test rolanja papira. To me začudilo jer postoje vrlo vrijedni mladi ljudi koji iz ovih ili onih razloga imaju poteškoće u kretanju pa je ovo preko ruba zakona o zaštiti od diskriminaciji tih ljudi”, kazao je Bressan pa nastavio:

“Šokiralo me da to žele uvesti na fakultet. Zato sam reagirao, a regirao je i pravobranitelj za zaštitu osoba s invaliditetom, ali ne vidim drugih reakcija. Čudi me da nema reakcije samih profesora i nastavnog kadra tog fakulteta.”

Pojasnio je koje iduće korake planira učiniti, osobno, ali i kao KOHOM.

“U slučaju da se ovakve stvari nastave, odnosno, da se stvarno sprovede uspostavljanje takvog testa, koji košta svakog kandidata 50 eura, sigurno ćemo službeno reagirati. Čak i takvi mladi ljudi, koje pokušavamo zadržati u zemlji zbog općeg rasula, da se radi takva diskriminacija… moramo ih zaštititi.”

Sustav primarne zdravstvene zaštite je u problemima duži niz godina, o čemu ne šuti. Dobili smo novu ministricu zdravstva, Irenu Hrstić, kojoj su problemi predočeni.

KoHOM savjetovao članovima da ne potpisuju nove ugovore s HZZO-om

“Prvi kontakti su uspostavljeni i tražila je mjesec do dva kako bi pohvatala sve konce. Ovih dana ponovili smo poziv na sastanak, ali ovaj smo put malo ozbiljniji jer će se tijekom ove godine situacija razvijati brže. Odnosno, urušavanje sustava će se nastaviti brže. Ako pogledate, od 2170 liječnika obiteljske medicine njih 40 posto starije je od 60, a njih 32 posto od 65.”

Zato apelira na ministricu da što hitnije pozove predstavnike KOHOM-a.

“U ladicama imaju stotine papira s našim analizama i prijedlozima. Moramo se početi ponašati kao sav civilizirani svijet i krenuti u pregovore oko sadržaja budućeg ugovora. Kad zagrebete ispod površine, postoji čvrsta autističnost u strukturama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i ljudima koji ga vode. Jedina osoba koja ih može dovesti za isti stol s nama, to je ministrica. No, nije ona predsjednik Vlade pa ne može sve, ali imamo velika očekivanja od nje i zato stvarno upozoravam da smo prešli točku pucanja unutar sustava i da će se on iz dana u dan nastaviti sve brže urušavati ako se ništa ne poduzme”, zaključio je Leonardo Bressan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

CEZIH ponovno u problemima: KoHOM upozorava na potencijalnu opasnost Rahelić: Obiteljska medicina je budućnost, mora biti stup zdravstvenog sustava