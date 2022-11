Podijeli:







Ne uskladi li Sabor zakon o izbornim jedinicama s normama Ustava parlamentarni izbori mogli bi biti poništeni ili čak zabranjeni, upozorio je nedavno predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Ustav propisuje da odstupanje u broju birača može biti maksimalno pet posto, a neke izborne jedinice, pokazao je popis birača, odstupaju i do nevjerojatnih 40 posto. Porazno je što glas birača u Hrvatskoj ne vrijedi jednako već dulje od desetljeća, a vladajući ni sada ne pokazuju veliki elan da mijenjaju pravila koja igraju za njih. Oporba pokreće incijativu da se stvari ipak ubrzaju. Na koji način bi trebalo promijeniti zakon da se osigura demokratske i poštene izbore, o tome i nizu aktualnih ustavnopravnih tema u TNT-u smo razgovarali s profesorom ustavnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu Đorđem Gardaševićem.

“Ovo sad je vrlo ozbiljna situacija i to je dugotrajno ozbiljno. Još 2010. je Ustavni sud upozorio na nerazmjer i uputio Sabor da riješi to pitanje promptno. No ništa se nije dogodilo, imali smo nekoliko izbornih ciklusa”, rekao je Gardašević.

Dodaje da je Ustavni sud mogao još 2010. riješiti problem.

“Tehnički gledano, da je htio, Ustavni sud je mogao ukinuti taj zakon iz 1999. To je stari zakon koji crta granice izbornih jedinica, očito ne baš prikladno. A mogao je to učiniti i kasnije, tijekom 11 godina.”

Ustavni sud sad ima, kaže Gardašević, dvije opcije.

“Mislim da će izaći s izvješćem ili priopćenjem o novonastaloj situaciji i opet upozoriti Sabor da treba mijenati zakon, a druga opcija je da ukine taj zakon na vlastitu inicijativu i na taj način prisili Sabor da na vrijeme donese novi zakon”, smatra stručnjak.

“Ukidanjem zakona Ustavni sud bi pokazao zube”

Sudeći po izjavama vladajućih koje su ležerne, izmjena zakona zasad još nije na agendi.

“Tu ne smije biti nikakve ležernosti, to treba pod hitno rješavati. Izbori su 2024., rokovi su tu neki općeprihvaćeni, demokratska praksa i venecijanska komisija preporučaju godinu dana prije nego se izbori provode. U narednih nekoliko mjeseci bismo to trebali imati. Pogotovo kad znamo da se za to imalo 11 godina. Sada je to goruće pitanje i trebalo bi ga riješiti na vrijeme”, upozorava Gardašević.

Smatra da bi “efikasnije i učinkovitije bilo da Ustavni sud ukine zakon”.

“Time bi pokazao zube, da ne ne trpi neustavnost i da je voljan u momemtu kad uoči očitu pogrešku ukoračiti u taj prostor i prisiliti druga tijela javne vlasti da djeluju. Ima na raspolaganju tu mogućnost. Drugo pitanje je zašto to ne radi. Mislim da razmišljaju na način da ne žele u politički proces ulaziti prenapadno riskirajući da ih netko optužuje. Čini mi se da su dobronamjerno prepustili Saboru, no prošlo je puno vremena, radi se o velikom problemu i mislim da nemam nikakav razlog da ne djeluju. alat. Ustavni sud bi jednostavno trebao ukinuti zakon i prisiliti Sabor da donese novi”, kaže Gardašević.

Održe li se idući parlamentarni izbori po postojećem zakonu imat ćemo velike probleme.

“Zato danas govorim to što govorim, treba preventivno djelovati. Ako je jasno da je nešto neustavno, onda to treba riješiti prije i napraviti što sam rekao – ukinuti zakon. Ako ostane na snazi postojeći i po njemu se provedu izbori i na kraju se ispostavi da su doveli do nejednakog rezultata, onda će vjerojatno uslijediti niz inicijativa za proglašenjem dijela tih izbora neustavnim i imat ćemo velik problem. Ali to sad već znamo. Zna se da ti sporovi slijede”, zaključuje Gardašević.

