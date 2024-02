Austrijanac očajan zbog hotela u Hrvatskoj: Zamka se krila u sitnim slovima

Podijeli :

Ilustracija/Pixabay

Austrijanac Martin koji je želio rezervirati hotel na hrvatskoj obali za početak rujna, upozorio je sugrađane da čitaju “sitna slova” na stranicama za rezervacije jer ih odmor može doći skuplje od planiranog.

Mnogi Europljani već ovih dana razmišljaju o ljetovanju. Slovenske turističke agencije pak upozoravaju da je potrebno brzo rezervirati smještaj. Potražnja je tolika da ne očekujete promotivne i last minute ponude, rekli su za N1.

Na hrvatskoj obali ovih je dana želio rezervirati i Martin iz Salzburga. Kako je rekao, na stranicama je naišao na “skrivenu klauzulu” na koju je želio upozoriti svoje sugrađane. Kaže im da čitaju sitna slova jer bi ih inače godišnji odmor mogao koštati više od očekivanog.

Austrijanac je putem interneta želio rezervirati noćenje u hotelu u vlasništvu jedne od vodećih austrijskih turističkih kompanija, sažima hrvatski Jutarnji list pisanje austrijskog portala Heute. Tada je primijetio sitna slova kojima hotel zadržava pravo promjene cijena već rezerviranih godišnjih odmora u slučaju veće inflacije.

Kako je rekao Martin, hotel je u njegovom slučaju zadržao pravo promjene cijena ako roba široke potrošnje poskupi više od deset posto u odnosu na rujan 2022. godine. Dodao je da se navedena klauzula pojavljuje samo ako korisnik klikne na blijedo sivi znak. Stoga smatra da većina to neće ni otkriti u trenutku rezervacije.

Turistička agencija također na svojim stranicama navodi da je korekcija cijena moguća do mjesec dana prije dolaska, o čemu će gost biti obaviješten. Gost također može odbiti novu cijenu, a agencija će vratiti novac. No, ako se odlučite otkazati u zadnji tren, to znači da ostajete bez rezervacije samo nekoliko tjedana ili čak dana prije.

Kako prenose austrijski mediji, Martin je želio izbjeći rizik i radije je pronašao hotel koji nema tu klauzulu.

