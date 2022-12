Avdagić: Milanović govori slično što govore i ruski propagandisti

Podijeli :

Izvor: N1

Vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstića u kojem je komentirao razvoj situacije Ukrajini, objašnjenje Viktora Orbana o nošenju šala s mapom velike Mađarske, posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Sjedinjenim Državama i druge vanjskopolitičke teme.

Avdagić kaže kako objašnjenja oporbe o glasanu protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj nisu uvjerljiva. Također smatra kako će se oni teško iskopati iz te situacije.

“Ne možete reći procedura je bila bitna. To je preplitko opravdanje”, kaže Avdagić i dodaje da su ustavni stručnjaci rekli da se cijela situacija oko procedure mogla riješiti u Saboru. “To je sve retorika koja je došla s Pantovčaka”, kaže Avdagić i nastavlja: “Nemoguće je da su saborski zastupnci prihvatili opravdanje da je procedura ključni problem. Kako vrijeme prolazi ta se procedura više ne spominje, dapače bježe od toga”.

VEZANA VIJEST Što Davorko Vidović kaže o glasanju u Saboru o obuci ukrajinskih vojnika?

Smatra i kako je problem u tome kako trebamo imati više poštovanja prema onima koji su doista glasali protiv, odmah rekli da su protiv i objasnili zašto su protiv.

“Većina zastupnika je izbjegla ući u meritum stvari”

“No bijeg od izjašnjavanja saborskih zastupnika u momentu kad doista imate priliku da se izjasnite, bijeg od izjašanjavanju u istom danu u kojem se jednoglasno prihvatili nekoliko zakona, i onda odjednom govorite kako je to problem svega. U biti većina njih je samo izbjegla ući u meritum stvari”, kaže Avdagić i dodaje da je taj smokvin list toliko mali da je teško tu sramotu sakrit.

Spomenuo je i kako je većina stranih medija prenijela ne priču o proceduri već samo to da je Hrvatska odlučila odbiti pomoći Ukrajini i narušili eurospko jedinstvo. “To je suština stvari koja je prenesena diljem svijeta. Možemo dobacitii i ove ruske koji likuju i naravno stavljaju sliku predsjednika Milanovića koji je i ranije imao narativ koji dobro odgovaraju ruskom narativu”, kaže Avdagić.

VEZANA VIJEST Hajduković: Ne može se Ustavni sud praviti mrtav u ovakvim okolnostima

Kaže i kako u ruskim medijima nema Orbana toliko koliko ima MIlanovića. Avdagić objašnjava da je to iz razloga jer i oni shvaćaju kako Orban radi sve iz intreresa zbog energenata i pita se kakvu korist od svega ovog ima Hrvatska?

“Ima predsjednika koji je rekao nedam, neću i ima oporbu koja ga prati i skriva se iza njega. To je suština stvari”, kaže Avdagić i dodaje kako možemo shvatiti zastupnike koji su rekli zašto su protiv ali ne i one koji su pobjegli izjasniti se.

“Oporba jalovo ovo pokušava pretvoriti u dnevno političku temu”

Dodaje i kako se Milanović se sve više oslanja na tezu o stavu Austrije. “Austrija nije članica NATO-a, a kao iskusan političar koji j ekarijeru počeo u NATO-u Milanović je sad izbjegava. Ne samo da je izbjegava, on se sad želi povlačiti iz NATO misija. Ovo je samo jedan u nizu trenutaka kad se moramo zapitati zašto to predsjednik radi”, kaže Avdagić.

Na pitanje je li ovo što Milanović govori slično onome što govore ruski propagandisti Avdagić odgovara: “To je nesporno. Izgleda da je predsjednik uzeo neke izjave, odlučio ih preformulirati u nekom obliku i izgovoriti. No pitanje je zašto on to radi”, pita se.

VEZANA VIJEST “Bio sam u ratu za razliku od Plenkovića. Ovdje se više osjetio nego u Parizu”

A radi li to da napakosti Plenkoviću i HDZ-u, Avdagić kaže da ne vjeruje u to. “Mogli smo vjerovati u to kao što smo mogli do neke mjere vjerovati u to da to iz istog razloga radi i dio zastupnika, ali ovo je otišlo predaleko”, smatra.

“Ja ne mogu govoriti u ime svih građana, ali stvarno morate biti jako naivni i povjerovati u te stvari koje oni koriste i govore kao argumente”, smatra analitičar.

Na komentar da je posve jasno da je Milanovićev osobni stav i da nije vezan za dnevno političku situaciju u Hrvatskoj, Avdagić smatra da se to pokušava to pretvoriti u dnevno političku temu. “Oporba je silno pokušala ovo pretvoriti u temu Plenkovića. I većina onih koji to pokušavaju to opravdati kao najbolju odluku i dalje konzumiraju tu priču”, smatra Avdagić i dodaje kako se ti zastupnici moraju dobro pogledati u ogledalo te podsjetio da je samo taj dan na Ukrajini palo 70 raketa.

Denis Avdagić se osvrnuo i na to da članove Klub Socijaldemokrata sad nazivaju žetončićima jer su izabrali glasati za pomoć Ukrajini. “Kako će Domagoj Hajduković nakon svega što je činio javno kako može glasati protiv pomoći Ukrajini i sad ga ljudi prozivaju da je nešto izdao. Pitanje je što je to on izdao. Mislim da su oni koji su pobjegli od glasanje oni su izdali Hrvatski sabor i građane”, smatra Avdagić.

VEZANA VIJEST HDZ napao “baćušku” Milanovića zbog Rusa: Rokaj, barba Putin!

Analitičar je komentirao i raskorak u onome što rade lideri zapadne Europe i Milanović. “Moramo priznati da je mnogo ljudi mislilo kako će se Europa razjediniti i kako će lideri Europe pokušavati nešto dogovarati nešto s Putinom i Rusijom. No dogodilo se suprotno. Rat ujedinjuje ljude. Pogotovo kad se radi o agresiji. Ovdje se radi o Europi i jednoj zemlji koja je odlučila reći Rusiji ne i ići prema Zapadu i to su svi prepoznali. Barem u Zapadnoj Europi”, kaže Avdagić i dodaje: “Dobro je da dobar dio europskih lidera razgovara s premijerom pa zna što se kod nas uistinu dogodilo”.

Upozorava kako je oporba samu sebe uništila jer sve više ljudi govori da će glasati za HDZ jer nemaju više za koga.

“Gdje bi trebala biti Hrvatska? Sa Srbijom?”

Avdagić je komentirao i izjave predsjednika Milanovića. Kaže kako je jako teško svrstati jedan ovakav govori i obraćanje. “Biti dio EU, primati europska sredstava, imati europsku valutu imati europske granice je nemjerljivo”, smatra Avdagić i dodaje: “Ajde vagnite sve ono što smo dobili od EU s rečenicama predsjednika. Gdje bi trebala biti Hrvatska? Sa Srbijom?”.

VEZANA VIJEST Plenković: Milanović je putinofil. Vodi nas u vanjskopolitičku izolaciju

“Stalno se rade zamjene teza koje služe zavaravanju građana. Ja ne vjerujem da predsjednik Republike nije upoznat sa suštinom stvari, sa europskim jedinstvom. Ovo sve što se našim građanima poručuje služi tome ili da se oni preplaše ili da se njih odbije od europskog jedinstva. Kad govorimo o zemljama koje neće sudjelovati u misiji Europske unije, možemo se vratiti na Mađarsku koja ima veliki interes, ali ipak sudjeluje sa sanitetetskim segmentom, pa i Orban kad govori o tim temama govori normalnije od Milanovića. Orban doslovno govori o interesima Mađarske. Koji je interes Hrvatske? Hoćemo li okrenuti leđa Zapadu, NATO partnerima. Za što?”, kaže Avdagić i dodaje da jesmo pragmatični, jer politiku vodi Plenković.