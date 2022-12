Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović se ovih dana ponovo našao na naslovnicama ruskih medija koji tvrde da je rekao kako "Ukrajina nije saveznik Hrvatske".

Tu je činjenicu odmah iskoristio i HDZ kako bi ponovo Milanovića proglasio Putinovim igračem.

“Bio sam u ratu za razliku od Plenkovića. Ovdje se više osjetio nego u Parizu” Milanović opet na naslovnici ruskog medija, evo što sada pišu o njemu

Njihovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

“Baćuška Milanović opet glavna zvijezda ruskih režimskih medija! Slave ga jer je Sabor odbio pomoći Ukrajini, s vidnim zadovoljstvom prenose njegove teze da “Ukrajina nije saveznik Hrvatske”, da je “cinično dobila status kandidata za EU“ itd. Sasvim je razumljivo to što kremljanski trbuhozborci veličaju Milanovića s obzirom da on u svojim protuzapadnim i protudemokratskim ispadima samo plagira Putina. Činio je to i prije, vrteći teze o “korumpiranim ukrajinskim nacistima“, narativ koji je Kremlju služio kao psihološka priprema za 🇷🇺 agresiju na Ukrajinu. Evo, citirajmo još jedan Milanovićev (jučerašnji) antieuropski biser: “Što je EU danas? Bijeda, nula!“. Štetočina s Pantovčaka toliko se potrudio da ga hvali i bjeloruska nacionalna informativna agencija BELTA. Rokaj, barba Putin!”, stoji u objavi službene stranice HDZ-a.

Podsjetimo, Milanović se pojavio na naslovnici ruskog državnog medija RT zbog svojih izjava o Ukrajini. RT piše da je Milanović poručio da “Ukrajina nije saveznik” Hrvatskoj i upozorio je na dovođenje rata na Balkan.