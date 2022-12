Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je 14. sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Pitomači. U izjavi za medije komenirao je izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića zaključivši kako je Hrvatskoj bilo bolje dok je Milanović bio u Čileu.

Upitan za optužbe predsjednika RH Zorana Milanovića da Hrvatskoj nedostaje naoružanja, Plenković je rekao:

“Stvari su jasne da ne mogu biti jasnije. Hrvatska je normalno disala dok se on nije vratio iz Čilea i počeo zagađivati javni prostor, ponovno je to isti repertoar od UDBA-e nadalje. Milanović je putinofil, čovjek koji je kazao da ne želi da Hrvatska sudjeluje u EU misiji pomoći Ukrajini i to je sada jasno i ovim političkim patuljcima koji nisu bili za. Izveli smo i njih i njega van. Pravi se da nije predsjednik zemlje koja je u EU. Ponaša se kao da bi Hrvatska trebala biti nesvrstana, vodi nas u vanjskopolitičku izolaciju.”

“U mandatu ministra Banožića kupljeni su borbeni zrakoplovi Rafalei, riješeno je pitanje borbenih oklopnih vozila Bradley, nabavlja se protuzračna obrana. Mi ćemo kupiti još crnih jastrebova, Black Hawk, da bi se on mogao još dodatno vozati tim helikopterima u vrijeme nekih izleta. Hrvatska vojska nikada više nije ulagala nego u vrijeme našeg mandata”, istaknuo je Plenković.

Premijer smatra da kada bismo slijedili Milanovićeve stavove ne bi ušli u Schengen, europodručje, ne bi pomogli Ukrajini, kao niti osudili agresiju.

“To je jedna neodgovorna, neozbiljna i izolacionistička politika te izrazito putinofilska. To je politika koju bi trebala Hrvatsku dovesti u položaj da za razliku od svih zapadnih zemalja baš mi budemo ti koji će imati najviše sluha za Putinov režim koji ubija Ukrajince, protjeruje ih, razara njihovu energetsku infrastrukturu, zbog koje imamo krizu”, ocijenio je Plenković.

Gospodarstvo u 2023. godini

Obećao je i da će Vlada učiniti sve da se stvore preduvjeti da gospodarski rast i dalje bude solidan u promijenjenim globalnim okolnostima.

“HNB je predvidjela vlast koji je iznad onoga što je predvidjela Vlada i Europska komisija. Svako je jasno da će globalna ekonomija usporiti u 2023. Svima kojima je trebalo smo pomogli. Imat ćemo gospodarski rast od 6 posto što je među najvećima u EU”, rekao je.

“Nismo kao ovi iz oporbe u potpunosti neidentificirani sa strateškim ambicijama Hrvatske. U Saboru sjede zastupnici koji nisu prstom mrdnuli da Hrvatska uđe u EU, NATO, Schengen, europodručje. Ti ljudi onda lakonski mogu donositi politički sramotne odluke da ne podrže Ukrajinu”, dodao je.